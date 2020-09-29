Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kreş öğretmenine idam cezası

Çin'in Ciaozuo kentindeki bir kreşte 25 çocuğu yemeklerine sodyum nitrat katarak zehirlemekten suçlu bulunan bir öğretmen idam cezasına çarptırıldı. Çocuklardan biri kurtarılamamıştı.

Wang Yun adlı öğretmenin Mart 2019'da çocukları tartıştığı bir meslektaşından intikam almak için zehirlediği belirtiliyor.

Kahvaltıda yulaf ezmesi yedikten sonra kusmaya başlayan çocuklar hastaneye kaldırılmış, olay ülkede infial yaratmıştı.

Sodyum nitrat genelde bir gıda katkı maddesi olarak etleri terbiye için kullanılıyor. Ancak yüksek miktarda kullanılmasının zehirli olabileceği belirtiliyor.

'Kocasını da zehirlemeye çalıştı'

Mahkeme kayırlarına göre, Wang daha önce de internetten nitrat alarak kocasını da zehirlemeye çalıştı. Wang'ın kocasının kurtulduğu söyleniyor.

Kaynak: BBC

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 11:58