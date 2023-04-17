Çin'de çocuklara Kadir Gecesi yasağı

Çin'de Müslümanlara yönelik tepki çeken politikalar her geçen gün daha da sertleşiyor.

Daha önce Çin'in bazı eyaletlerinde çocukların camilere alınmaması yönünde kararlar verilmişti.

Ramazan ayının idrak edildiği bu günlerde ise yeni bir yasak haberi geldi.

Çin genelindeki camilerde Kadir Gecesi etkinliklerine çocuklar alınmayacak.

Çin hükümeti baskısı altında bulunan Guangzhou İslam Derneği, üyesi bulunan bütün camilerin cemaatlerine tepki çeken bir mesaj gönderdi.

Mesajda Kadir Gecesi'nde çocukların camilere getirilmemesi istendi.

Guangzhou İslam Derneği tarafından kendi hesaplarından da yayınlanan mesajda şöyle denildi:

17 Nisan (Pazartesi) günü saat 19:50'de sırasıyla Huaisheng Camii, Xianxian Camii, Haopan Camii ve Xiaodongying Camii'nde Gaidr Gecesi anma etkinlikleri düzenlenecektir. Lütfen zamanında gelin. Lütfen reşit olmayanları etkinliğe getirmeyin.

Herkese mutlu bir Kadir Gecesi dileriz.