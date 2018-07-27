Çin'de sel milyonlarca insanı mağdur etti

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Çin bu yıl sel felaketleriyle boğuştu. 28 bölgede yaşanan sel felaketlerinde 86 kişi hayatını kaybederken 13 kişi ise kayboldu.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

'Çin Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Merkezi' sözcüsü Zhang Jiatuan yaptığı açıklamada 2 milyon hektardan fazla arazi zarar gördü, 30 binden fazla ev yıkıldı.

ÇİN HÜKÜMETİ 250 MİLYON DOLAR PARA AYIRDI

Zhang Jiatuan, yağış sezonu boyunca 136 ekibin ülkedeki bin 216 su deposunu kontrol etmeleri için görevlendirildiğini ifade etti.

Su Kaynakları Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, felaketten etkilenen bölgeler için yardım merkezine 250 milyon dolar fon ayırdıklarını açıkladı.