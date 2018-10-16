Çin'de ticaret fuarına sokulması yasak eşyalar listelendi

Çin, yılın en büyük ticaret fuarını ziyaret edecek olanlar için bazı eşyaları içeri sokmak yasaklandı

Çin'de ticaret fuarına sokulması yasak eşyalar listelendi

5 -10 Kasım tarihlerinde Şanghay'da yapılacak büyük ticaret fuarında yasaklanan eşyaların bir listesi açıklandı.

China International Import Expo, ile ilgili Shanghai Daily gazetesi bugünkü baskısında polisin, silah, patlayıcı, hançer, havai fişeği, benzin ve alkol dahil olmak üzere expo salonunda çok çeşitli nesneleri yasakladığını söyledi.

Gazete benzeri güvenlik önlemleri içinde sigara çakmağı ve kibrit, köpek  ve bazı hayvanların girişini de yasaklayacağını belirtti.

Gazetedeki yazıda, “Fuar, Çin yasalarına aykırı olan politik, etnik, dini ve ticari mesajlarla afiş, pankart, billboard ve diğer tanıtım materyallerini de yasaklayacak” denildi.

Ayrıca yasaklı maddeler listesinde, şırıngalar, sıvı ilaçlar, uçurtmalar, şemsiyeler, “çok büyük ve uygun olmayan” bagajlar, büyük bayraklar, spor raketleri, tekerlekli patenler ve diğer “yaralanmalara neden olabilecek nesneler” bulunuyor

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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