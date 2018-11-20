Çin'den Filipinler'e para ve siyaset ziyareti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping (Şi Cinping), milyarlarca dolar kredi ve yatırım alma umudu taşıyan Filipinlere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu sabah resmi ziyaret kapsamında başkent Manila'ya gelen Jinping'in Filipinler'deki stratejik kazanımlarını arttırmayı planladığı öngörülüyor.

Bu ziyaret Filipinler'in lideri Rodrigo Duterte' nin, Çin ile yıllarca süren güvensizlik ve ihtilaflarla devam eden dış politikasını ABD 'den ve Çin' e doğru yönelttiğini ilan etmesinden iki yıl sonra gerçekleşti.

Pazartesi günü Filipinler'in Star gazetesinde yapılan bir yorumda Xi, Duterte 'ye övgüde bulundu ve bağlarını "yağmurdan sonra çıkan bir gökkuşağı" olarak tanımladı ve Filipinler'e Güney Çin Denizi üzerindeki düşüncelerin tekrar "doğru şekilde ele alınması" için çağrıda bulundu.

Kamuoyu yoklamalarında halkın, Duterte'nin başkanlığını büyük ölçüde desteklediğini gösteriyor.

Pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan bir Sosyal anket, Filipinlilerin yüzde 84'ünün Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki insan yapımı adaların askeri dönüşümüne karşı çıkmama konusunda yanlış olduğunu ve yüzde 86'sının Filipin ordusunu, özellikle de donanmasını güçlendirmenin doğru olduğuna inandığını gösterdi.

Çin'in Manila'daki büyükelçiliği dışında küçük bir protesto düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Salvador Panelo Panelo ANC haber kanalına yaptığı açıklamada, Duterte 'nin stratejisinin, gelişmiş işlerin ödüllerini değerlendirirken potansiyel bir' cehennem 'çatışmasından kaçınmak olduğunu söyledi.

“Bölgedeki gerçek jeopolitiğin farkında değiller. Başkan çok temkinli bir diplomat, provoke etmek yerine, onlarla konuşmayı ve bu ülkeye fayda sağlayacak bazı ticari ilişkiler kurmayı tercih ediyor.”

Panelo, 24 milyar dolarlık rehinli kredi ve yatırımlar da dahil olmak üzere bu faydaların henüz gerçekleşmediğini kabul etti, ancak Duterte'nin konuşmaya korkmadığını söyledi.

“Bu, cumhurbaşkanının Çin başkanına baskı uygulayabilmesi için en uygun zamandır” dedi. “Adamı tanıyor, bunu yapacak, o tip bir insan.”

ASEAN Zirvesi'ndeki konuşmasında Duterte, "Neden bölgede Çin'in karşılık vereceği bir gerginlik yaratıyorsunuz? ABD ve müttefikleri, bölgede gövde gösterisi yaparak ortamı germese Çin ile ASEAN arasında yapılan müzakerelerle Güney Çin Denizi sorunu en iyi şekilde çözüme ulaşacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Güney Çin Denizi sorunu

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervlerine ev sahipliği yapan Güney Çin Denizi'nde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Tüm deniz yolu üzerinde tek başına hakimiyet iddia eden Çin, tartışmalı bazı ada ve kayalıklarda askeri tahkimatlar kurmaya başlamış, Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Geçen yıl ağustos ayında ASEAN üyesi Brunei, Malezya, Filipinler ve Vietnam, Çin ile bölgedeki gerilimin azaltılması için çerçeve anlaşmaya varılmasını kararlaştırmıştı.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net