Çin'den Pakistan'a 2 milyar dolar kredi

The News gazetesindeki habere göre, Gelir ve Maliye Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Pekin’in İslamabad’a bir yıllık süre için 2 milyar dolar kredi sağladığını belirtti.

Böylece haziranda İslamabad’a 2,3 milyar dolarlık kredi sağlayan Çin'in Pakistan’a temin ettiği toplam kredi tutarı 4,3 milyar dolara ulaştı.

Pakistan, IMF kredisini alabilmek için kurumun işaret ettiği 4 milyar dolarlık finansal açığını kapatmaya çalışıyor.

Pakistan rupisi, son gelişmelerin ardından dolar karşısında yaklaşık yüzde 5’in üzerinde değer kazandı.

Ekonomik şartlar dolayısıyla temmuzda yüzde 14,4 değer kaybeden Pakistan rupisi, 1972’den bu yana görülen en yüksek aylık değer kaybını kaydetmişti.

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Ülke, IMF'nin 1,17 milyar dolarlık krediyi henüz serbest bırakmaması sebebiyle ciddi bir döviz kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Bu durum, ülkenin Sri Lanka’nın ardından iflasa düşebileceği konusunda endişelere yol açıyor.

Pakistan Bakanlar Kurulu, 24 Temmuz'da 4 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması için devlet varlıklarının yabancı ülkelere acil satılmasına ve bu süreçteki tüm prosedürlerin kaldırılmasına ilişkin kararı onaylamıştı.