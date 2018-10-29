Çin'den pişkin açıklama: Uygurlar bize minnettar olsun

Çin'den Uygur Müslümanlarının toplu eğitim kamplarında hayatlarını daha “renkli” hale getiren hükümete karşı minnettar olmaları gerektiği açıklaması geldi.

İktidardaki Komünist Parti, yeniden eğitim kamplarını, Müslüman azınlığı “modern, medeni” dünyaya getirme çabası olarak resmetti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları gruplarının tahminine göre, bir milyon Uygur, Kazak ve diğer azınlıklar, Çin'in işgali altındaki uzak batı Sincan (Doğu Türkistan) bölgesindeki kesişme kamplarında keyfi olarak gözaltına alındı .

Kampta kalanlardan biri, Müslümanların İslam'ı kınamaya ve Çin Komünist partisine sadakat göstermeye, domuz eti yemeye ve alkol içmeye, dinlerinde yasak olan eylemlere zorlandığını söyledi .

Çinli yetkililer başlangıçta yeniden eğitim kamplarında yapılan asimile olaylarını yalanlamışlardı. Ancak son haftalarda kampların varlığını kabul ederek insanları orda zorla tutmadıklarını savunmaya başladılar.. Yeni iddialar ise küçük suçlar yüzünden hapiste olan mahkumların yeniden eğitilip topluma kazandırılması için çabaladıkları.

Zorunlu eğitim kampında yemek ve yatak bedava imiş!!

Sincan'daki en üst düzey etnik Uygur olan Sincan Valisi Shohrat Zakir, yetkililerin insanlara Mandarin, Çin tarihi ve yasaları hakkında dersler verdiğini iddia etti. Böyle bir eğitimin onları dini aşırılıktan uzaklaştıracağını ve “geleceğe güveneceğine” inandıkları “modern bir hayata” doğru yol alacağını söyledi.

Zakir , resmi Xinhua Haber Ajansı tarafından hazırlanan bir raporda adaylara atıfta bulunarak “Modern, medeni bir hayat beklemek ve sürdürmek için genel bir eğilim haline geldi” dedi. Söz konusu tedbirlerin bölgede “köklü sorunların tamamen çözülmesi için bir temel” in oluşturulması için daha geniş bir politikanın parçası olduğunu söyleyerek eğitim kampında yemek ve kalmak bedava dedi. Kamplarda Televizyon, klima ve duş olduğunu söyledi.

“Birçok kursiyer daha önce radikal düşünceden etkilendiklerini ve bu tür sanat ve spor etkinliklerine hiç katılmadıklarını söylediler ve şimdi hayatın bu kadar renkli olabileceğini fark ettiler” diye ekledi.

Çin kamplardaki asimile gerçeğinin üzerini örtemez

Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Patrick Poon, “Çinli yetkililerin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir milyon kadar insanın keyfi olarak gözaltında tutulduğu bir sistematik baskı kampanyası yürüttükleri gerçeği hiçbir şekilde spekülasyon yapamaz” dedi.

“Kitlesel toplama kampları, öğrenmeyi değil, temel olarak ceza ve işkence yerleridir.

“Dayakların, yiyecek yoksunluğunun ve hücre hapsinin tutarlı raporları var. Bu, bir milyona kadar insanın hayatlarına zarar veren bir bedeldir. Yetkililerin Sincan’da gerçekten neler olduğuna dair zamanı geldi. ”

Kaynak: The Independent / www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 08:14