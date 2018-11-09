Çin'den sonra Hindistan da İslami isimleri değiştirmeye başladı

Hindistan'da Müslümanlık kültüründen kaynaklanan kent isimleri değiştiriliyor. Ayodhya'nın onur, gurur ve prestij sembolü olduğunu söyleyen Uttar Pradeş eyaleti başbakanı Yogi Adityanath, şehrin Kral Rama ile özdeşleştiğini vurgulayarak, kimse Ayodhya'ya haksızlık yapamaz, dedi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad şehrinin adının Ayodhya olarak değiştirileceği bildirildi.





Uttar Pradeş eyaleti başbakanı Yogi Adityanath, Allahabad şehrinin adının Prayagraj olarak değiştirilmesinin ardından Faizabad kentinin isminin de bundan böyle Ayodhya olarak anılacağını belirtti.

Ayodhya'nın "onur, gurur ve prestij" sembolü olduğunu ifade eden Adityanath, şehrin Kral Rama ile özdeşleştiğini vurgulayarak, "Kimse Ayodhya'ya haksızlık yapamaz." dedi.

Adityanath, şehirde Kral Rama'nın adının verileceği yeni bir havaalanı ve Kral Rama'nın babası Kral Dashrath'ın adına bir tıp fakültesi kurulacağını duyurdu.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor. Faizabad, Hindistan'nın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan bir şehirdir. Hinduizm'in tanrılarından Rama'nın doğum yeri olduğuna inanılan ve Hinduizmde 7 kutsal yer arasındaki Ayodihya şehrine de 5 kilometre uzaklıkta.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.





Tapınağın üstüne yapıldığı öne sürülen 16. yüzyıldan kalma Babür Camisi, 1992'de fanatik Hindularca yıkılmış ardından kentte çıkan olaylarda çoğu Müslüman 2 binden fazla kişi ölmüştü.

Hindu muhafazakarlar, bu araziye yeni bir tapınak yapılmasını istiyor. Müslümanlar ise burada antik bir tapınağın bulunduğuna dair kanıt olmadığını savunuyor.

Çin tarafından uyguladığı baskılarla bilinen Doğu Türkistan'da akarken "ayşe" tınısı çıkardığı için Hz.Ayşe adı verilen nehrin ismi geçen ay kültüre uyum politikası gereğince Diannong olarak değiştirilmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 11:11