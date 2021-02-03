Çin devlet medyası Jack Ma'yı 'lider girişimciler' arasında saymadı

Bloomberg'te yer alan habere göre, Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın çıkardığı borsa gazetesi "Shangai Security News"te yer alan "Çinli Lider Girişimciler" başlıklı yazıda Jack Ma'nın adının anılmaması, ülkenin en zenginlerinden olan iş adamının gözden düştüğü şeklinde yorumlandı.

Gazetenin baş sayfasında yayımlanan yazıda, teknoloji şirketleri Huawei'nin kurucusu Rın Cıngfey, Xiaomi'nin kurucusu Ley Cun ve otomobil üreticisi BYD'nin patronu Vang Çuanfu, teknoloji ve girişimcilik alanındaki katkılarından ötürü övülürken, ülkenin en büyük internet şirketlerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'ya yer verilmedi.

Ortadan kaybolmuştu

Çin'in en zengin insanlarından ve önde gelen girişimcilerinden biri olan iş adamı, 24 Ekim'de yaptığı konuşmada, Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmesinin ardından 3 ay ortadan kaybolmuştu.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca iş adamının kurucusu ve eski Üst Yöneticisi olduğu Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, Twitter'da konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin'in finansal sistemini eleştiren bir konuşma yapmasının ardından şüpheli şekilde kaybolması, her ne güvence verilirse verilsin Çin teknoloji şirketlerinin nihayetinde Çin Komünist Partisinin kontrolünde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 13:26