Çin hükümeti Hz. Ayşe nehrinin ismini değiştirdi

Çin hükümeti, Hz. Muhammed (sav)'in eşi Hz.Ayşe ismindeki nehrin ismini değiştirdi.

Akışı sırasında çıkardığı seste "Ayşe" tınısı getirdiği için yerel halk tarafından Hz.Ayşe nehri denilen Aiyi nehrinin adı, Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi) yönetimince "Diannong" olarak değiştirildi.



Ningxia Üniversitesi, Hui Çalışmaları Enstitüsü'nün bir araştırmacısı olan Wang Genming, “Aiyi”, nehrin eski Çin ismi olan Arapça'nın 'Aisha' gibi bazı insani ses çıkardığını söyledi.





Hükümetten yapılan açıklamada, "Yerel su kaynakları departmanından kamu yerlerinin isimleriyle ilgili bir yönetmeliğe istinaden bir talep aldık" dedi.

2013 yılında Ningxia hükümeti tarafından geçirilen bir yönetmelik, yerel makamların kamusal yerleri yabancı isimlerle adlandırmalarını yasakladı.

Pekin'in Çin'deki Minzu Üniversitesi'nde etnik etütler profesörü olan Xiong Kunxin, “Bu, Çin'in Sinisizme karşı dinler ile sosyalist topluma uyum sağlamanın yanı sıra yerel tarih ve kültüre uyum sağlama politikasına uygun” dedi.

Merkez Sosyalizm Enstitüsü'ndeki dinlerden bir uzman olan Shen Guiping, Çin’e her gün, bölgenin ana ırmağı olarak, “Diannong’un geleneksel Çin kültürünün ruhunu daha iyi sunabileceğini” söyledi.

Nehir kuzeybatı Çin'de 180km ve altı ilçeyi kapsamaktadır.

Geçtiğimiz aylarda Çin, binlerce Müslümanın herhangi bir suç işlemekle gözaltına alındığı gözaltı kamplarına yönelik haberlerde yer aldı. Sadece Uluslararası Af Örgütü, geçen hafta içinde Çin yetkililerinin bu gözaltı merkezlerinde temizlik yapmasını istemişti.

Yaklaşık bir ay önce yetkililer, eski bir caminin minarelerini Müslüman kültürden yoksun olacak şekilde yıkmaya karar vermişlerdi. Karar büyük bir protestodan sonra iptal edildi. Çin’in Müslümanları çocuklarının Arapça isimlerini adlandırmalarını yasakladıkları yönünde haberler de vardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 17:40