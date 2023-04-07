Çin ile ABD arasında Tayvan gerilimi

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD'yi ziyaretinde temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tsai'nin gittiği ABD'li düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü ile Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nin, Pekin'in otoritesindeki Çin ana karası ile Hong Kong ve Makau özel idari bölgesindeki kişiler, kurumlar ve üniversiteler ile her türlü etkinlik ve işbirliği yasaklandı.

Öte yandan Hudson Enstitüsünün Mütevelli Heyeti Başkanı Sarah May Stern, Başkanı ve Üst Yöneticisi John Walters ile Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesinin Baş İdarecisi Joanne Drake ve eski Direktörü John Heubusch'a da bireysel yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Söz konusu şahısların, Çin'deki varlıkları dondurulurken, Çinli şirketler ve bireyler ile para transferi yapması, ortaklık kurması ve herhangi etkileşim veya işbirliğinde bulunması yasaklandı.

Hudson Enstitüsü, 30 Mart'taki New York ziyaretinde Tayvan lideri Tsai'ye "Küresel Liderlik Ödülü" vermişti.

Tsai, 5 Nisan'da California'yı ziyaretinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve Kongre temsilcileriyle Simi Valley şehrindeki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesinde buluşmuştu.

Tsai'nin ziyaretleri ve temasları, özellikle Temsilciler Meclisi Başkanı McCharty ile görüşmesi, Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Pekin sözcüleri, Washington yönetimini ve ilgili kuruluşları, Tayvan liderinin ayrılıkçı fikirlerini dile getirmesi için zemin sağlamakla suçlamıştı.

Tayvan temsilcisine "ömür boyu" yaptırım

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, Tayvan'ın ABD'deki temsilciliği konumundaki New York'taki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi'nin başındaki Hsiao Bi-khim'ye, Tsai'nin ABD'deki faaliyetlerindeki rolü nedeniyle "ömür boyu" yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Hsiao'yu "Tayvan'ın bağımsızlığının azılı savunucusu" olarak niteleyen Sözcü Cu, kendisinin ve ailesinin Çin sınırlarına girmesini yasakladığını, ayrıca Hsiao ile ilişkili yatırımcı ve şirketlerin de Çin ana karasındaki şirketlerle ve bireylerle iş yapmasının yasaklanacağını ifade etti.

Pekin yönetimi, Hsiao'nun, hem Tsai'in Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşmesinde hem de eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen yıl Tayvan'a yaptığı ziyarette aracı rolü oynadığını düşünüyor.

Tsai'nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da ise California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.