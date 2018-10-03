Çin'in daveti sonrası S. Arabistan'dan Pakistan'a rafineri

Çin'in Pakistan Ekonomik Koridoru'na (CPEC) Suudi Arabistan'ı davet etmesi ve Suudi yetkililerin Pakistan ziyaretinin ardından Suudi Arabistan, Pakistan'ın okyanus kıyısındaki Gwadar şehrine dünyanın üçüncü büyük petrol rafinerisini inşa edecek.

Gwadar Liman Otoritesi Müdürü Mir Dostin Han Cemaldini, Suudi Arabistan yönetiminin Gwadar'a dünyanın üçüncü büyük petrol rafinerisini inşa etmek istediğini belirterek, "Bu rafineri Pakistan'ın petrol ihtiyacını giderecek." diye konuştu.

Suudi heyete rafinerinin yeri için iki öneri sunduklarını dile getiren Cemaldini, "Rafineriyi onların da teklif ettiği Gwadar şehrine ya da şehrin kıyısının bulunduğu denizin üzerine inşa etme teklifinde bulunduk. Bu teklifimizi uzmanlarla görüşecekler. Suudi Arabistan çoğunlukla petrol ticaretini Kızıl Deniz üzerinden yapıyor. Gwadar, onlar için yeni bir seçenek olacak." dedi.

Belucistan'a maden yatırımı

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan, Gwadar'ın içinde bulunduğu Belucistan eyaletinde altın ve bakır madeni yatırımları da yapacak.

Pakistan'la Çin arasında 2014 yılında imzalanan CPEC, Çin'i Pakistan üzerinden Ortadoğu'ya ve Afrika'ya bağlayacak karayolu, demiryolu ve boru hatlarını kapsıyor.

Suudi Arabistan, CPEC'e geçen ay resmen davet edilmişti. Projeye 16 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan Suudi yönetimi, Keşmir ve Hayber Pahtunhva'daki bazı projeleri de finanse edeceğini duyurmuştu.

Pakistan Reform Bakanı Khusro Bakhtiar 02 Ekim'de konu ile ilgili basına yaptığı açıklamada projenin 16 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Gwadar limanı 2016 yılında 43 yıllığına Çin'e kiralanmıştı

Pakistan, Gwadar Limanı inşaatının bir kısmını Singapur merkezli bir şirkete vermişti. Diğer kısmını ise Çin'in China Overseas Port Holding Company şirketi üstlenmişti. Çin şirketi, 248 milyon dolar harcayarak limanı 2007'de tamamlamıştı.

Gwadar Limanı'nın işletilmesi, vergi muafiyetinin de sağlandığı "ekonomik bölge" kurulması amacıyla 43 yıllığına Çin'e devredilmişti. Çin, 230 milyon dolar daha harcayarak Gwadar'a modern bir havaalanı da inşa edeceğini duyurmuştu.

Gwadar Limanı'nın faaliyete geçmesiyle Pakistan’ın dünyanın önemli ekonomik merkezlerinden biri olacağını kaydeden Pakistan ordusundan emekli Korgeneral Asif Yasin Malik, "Çin için Gwadar Limanı'nı 43 yıllığına kontrol altında tutmak son derece tatmin edici bir gelişme. Çin, bu sayede Hint Okyanusu'ndaki Malakka Boğazı'ndan mallarını Afrika, Avrupa ve diğer ülkelere götüren gemilerin bloke edilmesi halinde, buna müdahale edebilecek" diye konuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 12:44