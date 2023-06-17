Çin'in ilk toryum nükleer santrali kuruluyor

Çin'de Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), Şanghay Uygulamalı Fizik Enstitüsü'ne ülkenin ilk toryum reaktörü için işletme izni verdi. South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, 7 Haziran tarihinde verilen izinle birlikte Şanghay Uygulamalı Fizik Enstitüsü, reaktörü 10 yıl boyunca işletebilecek ve test faaliyetleriyle süreci başlatacak.

Reaktör, Gobi Çölü'ndeki Wuwei'de bulunmaktadır ve "erimiş tuzdan elde edilen sıvı yakıt" kullanmaktadır. Bu tür reaktörlerin, geleneksel uranyum reaktörlerine kıyasla artan güvenlik, azaltılmış atık ve iyileştirilmiş yakıt verimliliği gibi çeşitli avantajları olduğu belirtilmektedir.

Toryum, Çin'de uranyumdan daha bol miktarda bulunan bir kaynaktır ve ülkede önemli toryum rezervleri bulunmaktadır. Çin'in toryum rezervlerinin, ülkenin toplam enerji ihtiyacını 20.000 yıldan daha uzun bir süre karşılayabileceği tahmin edilmektedir.

Toryum reaktörlerinin kullanımının, Çin'in enerji güvenliğini güçlendirebileceği ve toryum reaktör teknolojisinin geniş ölçekte kullanılmasının çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Proje 2011 yılında başlatılmış ancak inşaat aşamasına 2018 yılına kadar geçilmemiştir. Tesisin yüksek güvenlik standartlarını karşıladığı, çevre yetkililerinin iki yılı aşkın bir süre boyunca doğrulamak için zaman harcadığı belirtilmektedir.

TORYUM NEDİR?

Dünyanın enerji konusunda alternatif aradığı bir dönemde önem kazanmaya başlayan Toryum, kimyasal sembolü Th olan ve atom numarası 90 olan bir elementtir. Toryum, lantanit serisinin bir parçasıdır ve nadir toprak elementlerinden biridir. Doğada genellikle toryum dioksit (ThO2) formunda bulunur.

Birçok açıdan önemli avantajları olduğu bilinen Toryum, uranyum ve plutonyum gibi nükleer yakıtların üretiminde kullanılan bir elementtir. Nükleer enerji üretimi için kullanılan toryum, uranyuma göre daha bollukla bulunur ve daha az radyoaktiftir. Ayrıca toryum yakıt döngüsü, uranyum yakıt döngüsüne kıyasla daha az nükleer atık üretir.

Toryumun nükleer enerji üretimi dışında başka uygulamaları da var. Örneğin, toryum oksit, ışıklı elyaflar, kamera lensleri ve güneş pili üretiminde kullanılan refrakter malzemelerin yapımında kullanılır. Ayrıca toryum, bazı termoelektrik cihazlarda ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için de kullanılabilir.

Çevre ve kilmi açısından da önem taşıyan toryum, nükleer enerji alanında çevresel avantajları nedeniyle ilgi çekmektedir. Ancak, toryumun kullanımıyla ilgili teknik ve mali zorluklar vardır ve henüz geniş çapta ticari olarak kullanılan bir enerji kaynağı değildir. Araştırmalar, toryumun nükleer enerji üretimi alanında daha fazla potansiyele sahip olabileceğini göstermektedir, ancak bunun için daha fazla çalışma gerekmektedir.

DÜNYADA TORYUM REZERVLERİ

Bu değerli madenin dünya üzerindeki rezervi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Toryumun dünya rezervleri hakkında kesin bir veri bulmak zor olabilir, çünkü toryum rezervleri tam olarak belirlenmemiştir ve kaynakların keşfi ve değerlendirilmesi sürekli olarak güncellenmektedir. Bununla birlikte, çeşitli tahminlere dayanarak, dünya genelinde toryum rezervlerinin oldukça büyük olduğu düşünülmektedir.

Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ve ABD Enerji Bilgi İdaresi gibi kuruluşlar, dünya toryum rezervlerini tahmin etmek için çalışmaktadır. Bu tahminler genellikle yaklaşık değerlerdir ve önemli ölçüde değişebilir.

Bazı tahminlere göre, dünya genelinde toryum rezervleri yaklaşık olarak 4 milyon ton civarında olabilir. Bu rezervler genellikle Avustralya, Hindistan, Norveç, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkelerde bulunmaktadır. Hindistan, bilinen en büyük toryum rezervlerine sahip ülkelerden biridir ve tahminlere göre dünya toryum rezervlerinin büyük bir kısmını barındırmaktadır.

Toryumun geniş rezervlere sahip olması, potansiyel olarak uzun vadeli enerji kaynağı olarak kullanılabilme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, toryumun ekonomik ve teknolojik açıdan kullanılabilirliğini sağlamak için daha fazla araştırma ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç vardır.