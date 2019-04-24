Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi yarın görücüye çıkacak

Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi olan Type 001A'yı 25 Nisan’da gerçekleşecek askeri geçit töreninde sergileyeceği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın (PLA-N) 25 Nisa'da gerçekleşecek askeri geçit töreninde yenileniş ya da modernize edilmiş yerli olarak geliştirilen uçak gemisi ve nükleer denizaltıları görücüye çıkaracağı açıklandı.

Amiral Qiu Yanpeng, "Bu deniz geçit törenine PLA-N gemileri, uçaklar, Liaoning uçak gemisi, yeni nükleer denizaltı türleri ve savaş uçakları katılacak. Bazı gemiler ilk kez ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay, Çin'in ikinci uçak gemisi olan Type 001A'nın envantere kabulünden önceki son deniz denemesine çıktığı, bu testlerde savaş uçaklarının gemiye iniş kalkış testlerinin gerçekleştireceği bildirilmişti.

Teste bir J-15 savaş uçağının elektronik harp ile donatılmış versiyonunun ve bir Z-18 helikopterinin katıldığı söylenmişti.

Gemi 36 adet J-15 savaş uçağını taşıma kapasitesine sahip.

Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning ise eski adı 'Varyag' olan Sovyet yapımı platformu, 1998'de Ukrayna'dan alınmıştı.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı