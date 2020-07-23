Çin'in soykırım politikasını haklı bulan Mahmut Abbas'a kınama

Doğu Türkistan’ın Sürgündeki Başbakanı İsmail Cengiz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Çin Devlet Başkanı ile yaptığı konuşmada Doğu Türkistan politikasını desteklediğini ifade etmesi nedeniyle; Müslümanları Çin’in Doğu Türkistan’daki baskıcı politikalarına destek veren Filistin yönetimini protesto etmeye çağırdı.

“FİLİSTİN’İN DAVRANIŞI İSLAM DAVASI İÇİN UTANÇ VERİCİ”

Cengiz, “Uğruna göz yaşı döktüğümüz, paramızı, pulumuzu, azığımızı paylaştığımız, ümmet diyerek bağrımıza bastığımız, yağmur-çamur demeden düzenlenen mitinglerde feryat ettiğimiz, davalarına karınca kararınca destek verdiğimiz Filistin yönetiminin, Müslümanlara zulmeden Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da uygulamış olduğu soykırım politikasını haklı ve yerinde bulması, İslam davası açısından, ümmet davası açısından utanç vericidir” dedi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ ÇİN YARDIMINA MÜTEŞEKKİR

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükumeti Başbakanlık ofisinden verilen bilgiye göre, Filistin’in sözde devlet başkanı unvanını taşıyan, Mahmud Abbas’ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin hükumetinin Doğu Türkistan’da yürüttüğü iyileştirme politikalarını desteklediklerini söyledi. Görüşmede Filistin’in sözde başkanı Abbas’ın; özellikle salgın sürecinde Çin’den birçok yardım aldıklarını ve bundan dolayı Çin halkına teşekkür borçlu olduklarını ifade ederek, Çin Devlet Başkanına, “Çin’in Sincan Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan) ve Hong Kong’taki temel çıkarları ile ilgili diğer konularda meşru konumunu desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“KURAN’DA ZULMÜN İSLAMLA BAĞDAŞMAYACAĞI SÖYLENİR”

Abbas’ın kullandığı sözlerin bir Müslümana yakışmadığını söyleyen Cengiz sözlerine, şöyle devam etti:

”Kuran-ı Kerim’de; zalimleri sevmemek, (Hûd, 11/ 113.) yanlarında bulunmamak gerektiği (El-En’âm, 6/ 68.) anlamındaki ayetler, zulmün İslamla asla bağdaşmayacağı, Müslümanın zalim ile barışmayacağına işaret eder. Ayrıca Müminlerden, iman edenleri bırakıp kafirleri ve münafıkları dost edinenlerden Kuran-ı Kerim’de (El-Mâide, 5/ 51; et-Tevbe, 9/ 23.) zalimler diye söz etmektedir.”

“FİLİSTİN İÇİN KURBAN BAĞIŞLAMAYIN”

Başbakan Cengiz, kurbanların zalimlerin yanında yer alan Filistin’e bağışlanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Son olarak Müslümanları zalimlerin yanında yer alan Filistin için kurban bağışında bulunmamaya davet ediyor, Mahmud Abbas ve yandaşlarını Allah’a havale ediyoruz.” dedi.

Kaynak:qha