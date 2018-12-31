Çin'in Venedik'i Guizhou

Çin'in Güneybatı'sında Guizhou Eyaleti'ne bağlı Miao köyü bilinen Çin mitlerinden çok uzak yaşamaya devam ediyor. İlde herkesin kullandığı ortak bir söz var: “Guizhou, arka arkaya üç günü yağmursuz geçmeyen bir yer, düz bir yolda üç kilometre yürüyemezsiniz ve ceplerinde üç gümüş parçası olan hiç kimse yoktur.”

Birçok araştırmacı ve Miao köylüleri kendileri, dağların tepesine çıkıp herkesten uzak yaşayan Çin Uygarlığının barbarlıktan uygarlığa geçişine önderlik eden atası Sarı İmparatorun torunları olduklarına inanıyorlar. Bazı yerleşim yerlerine giden yollar 30-50 yıl önce yapıldı, ama şimdi bile sakinler hala onları kullanıyor ve kapalı dünyalarında yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 15:23