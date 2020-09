Çin neden Hindistan verilerini topluyor?

P. Vaidyanathan Iyer , Jay Mazoomdaar

Hindistan Hükümeti, 16 Eylül Çarşamba günü Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nde Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü altında bir “uzman komitesi” kurmaya karar verdi . Komite, raporları inceleyecek, sonuçlarını değerlendirecek, yasa ihlallerini değerlendirecek ve 30 gün içinde tavsiyelerini sunacak.

Shenzhen merkezli bir bilgi teknolojisi firması olan Zhenhua Data'nın, Çin hükümeti ve ordusuyla bağlantıları olan, en az 10.000 Hintli dahil olmak üzere dünya çapında 2,5 milyondan fazla kişiyi nasıl izlediğini ortaya koyuyor. Soruşturma bir dizi tepkiyi ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz on yıl içinde, İnternet teknolojisinin hızlı evrimi, ucuz telefonlar ve daha ucuz veriler, kentsel ve kırsal yerlilerin yaşamlarını şimdi geri döndürülemez görünen şekillerde dönüştürdü.

Akıllı telefonların her yerde yaygınlaşması, erişilebilirliği artıran teknoloji ve muhtemelen dünyadaki en ucuz verilerle (GB başına 6,5 ​​Rs), günümüzde neredeyse her telefon bir veri cihazıdır.

Başbakan Narendra Modi tarafından devlet hizmetlerinin sayısallaştırılmasına büyük vurgu ve Kasım 2016'da Rs 500 ve Rs 1.000 banknotların şeytanlaştırılması, cep telefonlarını bireye ve onun kimliğine bağlı neredeyse bir KYC cihazına dönüştürdü: Aadhaar kimlik doğrulaması cep telefonu tarafından kolaylaştırılır; UPI aracılığıyla banka hesapları arasında anında para transferi sağlanır.

Şimdi, bu yıl Nisan-Haziran döneminde Hindistan'da satılan her dört akıllı telefondan üçü Çinli markalardı; önceki çeyrekte satılan beş telefondan dördü Çinli idi. Çoğu telefon ayrıca Facebook , Google , YouTube ve diğer birçok sosyal medya platformuyla önceden yüklenmiş olarak gelir .

Hindistan, TikTok, CamScanner ve PUBG dahil 224 Çin uygulamasını yasakladı . ABD'de TikTok yakında el değiştirebilir. Hindistan ve Batı'daki bu tür eylemlerin merkezinde yatan şey, uygulama düzeyinde ve ayrıca ( Huawei ve ZTEgibi şirketlerle) kişisel verilerin ele geçirilebileceği ve Çin sunucularına girebileceği korkusudur.. Pekin bunu reddediyor, ancak ülkeler şüpheci ve daha temkinli davranıyor - özellikle bugün yayılmacı olarak görülen iddialı ve hırslı Çin doğası göz önüne alındığında.

Yasallık Sorusu ve Zhenhua Leak

Zhenhua Data, yaklaşık bir düzine sosyal medya platformundan ve diğer birçok çevrimiçi kaynaktan kişisel bilgileri topladı. Yasal argümanın merkezinde temel varsayım vardır: Facebook, Twitter, Wiki, Medium, Youtube ve Instagram, vb .'ye verilen rıza, bu platformlardan herhangi bir üçüncü taraf bilgisinin alınması için rıza olarak alınabilir mi?

Yirmi yıl önce, bu iyi olabilirdi. Ancak işleme kapasitesindeki üstel artış, büyük veri analitiği ve yapay zekadaki hızlı evrim paradigmayı tamamen değiştirdi.

Giderek artan bir şekilde, şirketlerin platformlarında söylenen, yazılan veya görünen şeylerde oyunda dış görünümü olmadığı daha açık hale geliyor; kesintili sorumluluk talep etmezler.

Kişisel Verilerin Korunması Yasası, kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için birincil veri toplayıcıları olan Twitter veya Facebook gibi platformlara sorumluluk yükleyecektir.

Hesap toplayıcılar ve izin yöneticileri gibi, bu platformları ve olası kötüye kullanımlarını takip edecek aracılar olacak.

Ancak bu platformlar veya aracılar, eğer nihai kötüye kullanım kaynağıysa, Çin gibi egemen bir ulusa karşı gerçekten hareket edebilir mi?

İşlemler ve ölçek



Zhenhua Data, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yaklaşık 2,5 milyon kilit kişi ve 650.000'den fazla kuruluş hakkında bilgi topladı.

Hindistan'da, birden çok sosyal medya platformunda izlenen aile ağları ve ortaklarıyla birlikte binlerce kişi var. Hindistan veri tabanı önde gelen kişileri içerir - bakanlar, iş adamları, girişimciler, savunma personeli, bürokratlar ve diplomatlar, akademisyenler ve araştırmacılar, bilim adamları ve akademisyenler.

Bunun ortaya attığı ilk soru şudur:

Hakkında bu kadar çok şey bilinen halka açık rakamları takip etmenin amacı nedir?



Bu tam olarak motivasyondur - çünkü onları izlemek size takipçilerinin zihinleri hakkında bir fikir verir. Takipçilerin veya arkadaşların açık platformlardaki herhangi bir kamuya açık figüre nasıl tepki verdiği (beğen / paylaş / yorumla), her biri hakkında çok şey ortaya koyuyor.

Zhenhua Data, halka açık bir figürün her takipçisiyle ilgilenmek zorunda değildir. Ancak büyük veriyle ilgili olan şey budur. Bu, bireylerin kendi içlerinde sonuç olarak hedeflenmeleri gerekmediği, sadece geniş yayı tamamladıkları için ağı olabildiğince geniş hale getirmekle ilgilidir. Kişi ne kadar çok bilgi toplar ve ilişkilendirirse, o kadar çok keşfedilir. Örneğin herhangi bir düzenin liderlik ekibinin belirli üyelerini dışarıda bırakmak, çünkü onlar bu amacı yenilgiye uğratacak kadar heyecan verici değillerdir.

Aşağıdaki ikinci soru şudur:

Öyleyse, hem Hindistan'da hem de diğer ülkelerde birçok şirket bunu yıllardır yapıyor mu?

OSINT (açık kaynaklı istihbarat) içeren herhangi bir büyük veri işlemi gibi, Zhenhua Data ciltler halinde ilgilenir.

İlk olarak, tarama: kaç kişiyi izliyor. İkincisi, derinlik: İzlediği her kişi hakkında bilgi toplamak için kaç tane veri noktası oluşturduğu. Veritabanının 'hibrit savaş' potansiyeli her iki faktöre de bağlıdır: kaç tane bildikleri ve her biri hakkında ne kadar bildikleri.

Böyle bir işlem, her bir isme karşı tüm bilgi sütunlarının doldurulmasında hemen başarılı olamayabilir. Ancak, şirketin zaman içinde ulaşmak istediği veri hedefini açıklıyor. Veri havuzu büyüdükçe altın vurma şansı - eyleme geçirilebilir zeka - katlanıyor. Ve Yurtdışı Temel Bilgi Veritabanının bir kısmının bile - halihazırda 5 milyar bilgi ve sayım parçası - "kullanılabilir veri" denen şeyi üretme şansı, projeye yatırım yapmaya devam etmek için yeterli motivasyondur.

Şirketler düzenlemeye tabidir ve sorumlu tutulabilir veya seçilmiş yasama organları tarafından sorular sorulabilir. Buna karşılık, opak bir otoriter yapıdan, daha açık bir demokratik sistemde büyük veri madenciliği yapan bir Çinli şirket, benzer kontrollere ve dengelere sahip değil.

Ayrıca propaganda - yanlış bilgi, dezenformasyon ve sahte haberler - ülkeler savaşa girdiğinde her zaman gündemdeki büyük bir madde olmuştur. Ancak büyük verilerin şimdi izin verdiği şey, verileri anında milyonlar için özelleştirmek ve hızlı yanıt vermeyi mümkün kılmaktır.

Merkezdeki ve eyaletlerdeki politikacılardan ve CM'lerden Cammu Keşmir (J&K) ve Kuzeydoğu'daki yasa koyuculara, kritik teknoloji kurumlarındaki bilim adamlarına, bir dizi teknoloji girişimine ve 6000'den fazla suçla suçlanan ve hepsi yıllar boyunca izlenen, Zhenhua'nın hedeflerinin taranması , sofistike büyük veri araçlarıyla analiz edilebilen ve son kullanıcıya göre işlenebilen şaşırtıcı bir bilgi hacmi sağlar.

Sonra üçüncü soru şudur:

Temel olarak, fazla bir şey yapamazsınız… O halde ne anlamı var?



Hiçbir şey yapamayacağın için değil. Uzmanlar, hükümetin vatandaşları siber hijyen konusunda eğitmesi gerektiğini; Güvenlik açısından önemli pozisyonlarda olanlar için daha katı bir hijyen seviyesi. Cep telefonunun bir veri cihazı haline gelmesi ve neredeyse tüm kişisel bilgilerin saklanmasıyla, "kilit kişiler" kişisel bilgileri sosyal medyada paylaşma veya platformların coğrafi konumlarını izlemesine izin verme vb. Konusunda dikkatli olmalıdır.

Teknolojinin izin verdiği göz önünde bulundurulduğunda ve özellikle de açık kaynaklı halka açık veriler tanım gereği açık ve halka açık olduğundan, verilerin toplanmasını tamamen durdurmak için pek bir şey yapılamaz. Facebook ve Twitter gibi büyük platformlar, botları caydırıyor, ancak son olaylar, bunun reklam için veri tekelini korumak için daha fazla olduğunu gösteriyor.



Evet, bireysel hükümetler onları veri toplamayı daha zor hale getirmeye zorlayabilir, ancak aşırıya kaçmak platformların doğasını değiştirebilir ve bu şirketler itici güç değildir. Dolayısıyla, verilerin kaynağı ve nasıl toplandığı konusunda fazla tereddüt etmeden, hükümetler, yabancı kuruluşların böyle bir veri tabanını kullanabilecekleri olası stratejik son kullanımları tahmin etmeye yatırım yapabilir. Bu, dezenformasyon ve propaganda kampanyalarını önceden boşaltmak için kapasite oluşturmak anlamına gelir. Siber güvenlikteki şaşırtıcı değişim hızı göz önüne alındığında, yeni savaş hatları çizildi.

