Çin ordusuyla tehdit etti

Çin Devlet Müşaviri ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Tayvan'ın Çin'den koparılması gibi bir girişimde bulunulması halinde Çin ordusunun her ne pahasına olursa olsun gerekeni yapacağını ifade etti.

Savunma Bakanı Wei Fenghe, başkent Pekin'de düzenlenen sekizinci Şiangşan Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Tayvan konusunun Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini ve ulusal çıkarının bir parçası olduğunu dile getirdi. Wei, Tayvan konusunda sürekli meydan okumaların aşırı derecede tehlike taşıdığını söyledi.

"Birisi Tayvan'ı Çin'den koparmaya teşebbüs ederse Çin ordusu gereken eylemleri her ne pahasına olursa olsun yapacaktır." diyen Bakan Wei, ordunun ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve ülke toprağının en küçük bir parçasını bile asla terk etmeyeceği üzerinde durdu.

“TEK ÇİN” VURGUSU

ABD'ye ait USS Curtis Wilbur ve USS Antietam adlı savaş gemileri iki gün önce Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmış, Pekin yönetimi de ABD'ye bu konudaki endişeleri ileterek "Tek Çin" ilkesine bağlı kalmaları yönünde çağrı yapmıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

"PROVAKASYONA KARŞIYIZ"

Öte yandan, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki inşa faaliyetlerinin egemenliğinin meşru şekilde uygulanması olduğunu savunan Wei, bu inşa faaliyetlerinin bölgeyi "askerileştirmekle alakası olmadığını" öne sürdü.

Bakan Wei, bölge ülkelerinin konuları uygun şekilde ele almaya yetenekli olduklarının altını çizerek, "Çin, bölge dışındaki bazılarının kaslarını gererek seyrüsefer ve navigasyon serbestisi adı altında gerilimle sonuçlanan provokasyonlar yapmasına güçlü şekilde karşı çıkıyor." diye konuştu.

ABD ile Çin arasındaki sorunların başında Güney Çin Denizi geliyor. Her iki ülke de Çin Denizi’nde egemenlik yarışı veriyor. ABD’nin son dönemde artan Güney Çin Denizi faaliyetleri, Çin tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net