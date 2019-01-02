Çin, Pakistan'ın siparişini inşa etmeye başladı

Çin, komşu ülkeler arasındaki savunma anlaşması kapsamında Pakistan'a ihraç edilecek ileri teknoloji donanımlı bir savaş gemisi inşa etmeye başladı.

China Daily'nin Devlet Gemi İnşa Şirketi Corp'dan alıntılayarak yaptığı habere göre, geminin inşaatının Şangay'daki Hudong-Zhonghua tersanesinde başladığı ve Çin'in en gelişmiş savaş gemisinin bir versiyonu olduğunu bildirildi.

China Daily, geminin sınıfının Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Deniz Kuvvetleri Tip 054A fırkateynini temel alan Tip 054AP olduğunu ve Pakistan'ın dört gemi sipariş ettiğini söyledi.

Geçen yıl haziran ayında Pakistan Deniz Kuvvetleri, savaş mücadele kabiliyetini güçlendirmek için Çin'den iki tane çok amaçlı Tip 054A fırkateyn aldığını açıklamıştı. Donanma, Pakistan’ın Type054A savaş gemileri filosunun 2021’de dörde çıkacağını söylemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net