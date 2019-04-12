Çin, Sudan ile ilişkilere devam edecek

Çin hükümeti, Sudan'daki durum ne yönde değişirse değişsin iki ülke arasındaki ilişkilerin süreceğini belirtti.

Şinhua'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, basın toplantısında, Sudan'daki durum ne yönde değişirse değişsin Çin'in Sudan'la dostluk ilişkilerini sürdüreceğini ifade etti.

Çin'in her zaman diğer ülkelerin içişlerine karışmama konusuna özen gösterdiğini dile getiren Lu, "Çin, Sudan'ın içişlerini yönetme, ulusal barış ve istikrarı koruma becerisine sahip olduğuna inanmaktadır." dedi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.