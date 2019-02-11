Çin, Uygur tutuklularını gizlice, başka hapishanelere transfer ediyor

Kuzeybatı Çin'in Xinjiang (Sincan) Özerk Bölgesi olarak adlandırdığı Doğu Türkistan'da (XUAR) siyasal “yeniden eğitim kamplarında” tutulan Etnik Uygurların, Shaanxi ve Gansu eyaletlerindeki hapishanelere transfer ettiği ortaya çıktı. Yetkililer, tutukluları bölgeden dışarı aktaran gizli bir sistemin dizayn edildiğini doğruladılar.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında, RFA'nın Uygur Servisi, XUAR'daki yetkililerin, 1,1 milyona kadar Uygur ve diğer Müslüman etnik azınlıkların bulunduğu aşırı kalabalık kamplarda bir “taşma” meydana gelmesini önlemek için gizlice, Heilongjiang eyaletindeki ve Çin'in diğer bölgelerindeki cezaevlerine gönderilmeye başladığını bildirdi.

Hem XUAR hem de Heilongjiang'daki yetkililer tarafından onaylanan rapor, aynı ay içinde, XUAR başkanı Shohrat Zakir’in Çin’in resmi Xinhua haber ajansına kampların varlığını onaylayarak, ülkeyi terörizm ve Uygurlara mesleki eğitim vermek olduğunu sözlerine ekledi.

Yeniden eğitim kamplarının varlığının dünya gündemine oturması sonrası yapılan küresel kınama büyüdükçe, uluslararası gözlemcilerin XUAR'a oradaki durumu incelemeleri için izin verilmesi çağrıları da arttı.

Yetkililerin tutumları incelemeye gelecek gruplardan gözaltında tutulanların ölçeğini gizlemek için Çin'deki diğer bölgelere transfer olabileceğini gösteriyor.

Komşu eyaletler transferi doğruladı

Perşembe günü, RFA hem Shaanxi eyaletinde hem de komşu Gansu eyaletindeki yetkililerle konuştu; Uygur ve XUAR'dan gelen diğer Müslüman tutukluların oradaki cezaevlerine gönderildiğini doğruladılar. .

Shohret Hoshur'un haberine göre Shaanxi eyaletindeki Kamu Güvenlik Bürosunda (PSB) telefona cevap veren bir memur, RFA'ya, XUAR PSB ve Xinjiang Üretim ve İnşaat Birlikleri'ne daha fazla soru sormadan önce, burada ne kadar Uygur transfer edildiğine dair hiçbir bilgim yok ”dedi.

Shaanxi'nin Tongchuan kentindeki Cuijiagou cezaevinde bir yetkili, RFA'ya ilgili il bürolarından izin almasını ve herhangi bir soruya cevap vermeden önce uygun belgeleri içeren tesise bir muhabir göndermesini söyledi.

Cuijiagou cezaevinde Uygur tutuklu olup olmadığını sorduğumda, Shaanxi İl Cezaevi İdaresi ile resmi bir “doğru olduğunu.” teyit etmeleri gerektiğini söylediler

RFA'ya konuşan Gansu İl Cezaevi İdaresi de resmi bir emir ile Baiyin şehrinde bir hapishanede "Sincan Uygur Özerk Bölgesi (SUÖB)'den tutukluların transferi yapılıyor "diyerek doğruladı

“XUAR] 'dan transfer edilenlerin sayısı çok büyük” dedi.

“Sadece Baiyin hapishanesinde tutulmuyorlar, Gansu'daki hapishanelerin çoğundalar” dedi.

Yetkili, XUAR’dan Gansu’ya transferlerin ne zaman başladığı hakkında bilgi veremezken, tutukluların “özel şartlar” altında tutulduğunu söyledi. “

Yetkili özellikle ağır güvenlik altında olduklarını söyleyerek, "Burada değiller çünkü belirli suçlar işlemediler, ama özel bir sebeple ağır güvenlik altında tutuluyorlar" dedi. Üstlerine başka sorular sormadan önce,“Örneğin, akrabaları veya tanıdıklarıyla buluşmalarına izin verilmiyor” dedi.

Acı Kış raporu

Shaanxi ve Gansu'daki yetkililerden gelen onay, İtalyan araştırma merkezi CESNUR tarafından Çin'deki dini konuya odaklanan ve “bilgi kaynakları” nı ilk kez onaylayan olarak belirtilen, Çin'deki dini konuya odaklanan bir web sitesi olan Bitter Winter (https://bitterwinter.org/) tarafından yayınlanan bir raporun ardından geldi. XUAR iki ildeki cezaevi tesislerine gönderiliyor.

Çin'den gelen gazeteciler tarafından gönderilen insan hakları ihlallerini rutin olarak gösteren fotoğraf ve video yayınlayan web sitesi, bir kaynak olarak, Cuijiagou hapishanesinin, XUAR'dan Shaanxi'nin başkenti Xi'ye “mühürlü demiryolu taşımacılığında” taşınan yaklaşık 3 bin Uygur'u tuttuğunu söylüyor. “bir süre önce silahlı polise sahip askeri kamyonlara yüklenip tesise getirildi." deniliyor.

Kaynak, “Gerçekleri gizlemek için, bu insanlar her zaman gece cezaevine gönderilir” dedi. Kaynakta, daha önce cezaevinde tutulan mahkumların transferden önce başka hapishanelere transfer edildiğini de sözlerine ekledi.

Bitter Winter ayrıca, geçen yıl 22-24 Ağustos tarihleri ​​arasında geçen üç günlük bir süre boyunca şehirdeki hareketin kısıtlandığını ve bölgede yeni inşa edilmiş bir hapishaneye giden yolların kapatıldığını söyleyen Gansu Jiuquan kentinin sakinlerini de gösterdi. Güzergahlar boyunca yüksekliği en fazla bir metre (3,2 fit) olan engeller bulunuyor.

Kaynaklar, “Uygurların tutuklanmasının resmen transfer edilmesinin üçüncü gününe kadar olmadığını” söyledi, bu sırada şehirdeki gardiyanların “üniformalı polis memurları ile değiştirildiği” ve arabaların geçeceği güzergahda tüm dükkanların kapanması emredildi.

Acı Kış'a göre, Uygurları transfer etmek için kullanılan otobüsler, 24 Ağustos akşamı tutukluları almak için doğrudan şehir Suzhou bölgesindeki tren platformuna sürüldü ve en az 30 ila 40 otobüs geçti. ”

Bitter Winter daha önce İç Moğolistan'daki hapishanelerin XUAR'dan kamptaki tutukluları da kabul ettiğini ve bu raporların RFA tarafından bağımsız olarak doğrulanamamasına rağmen Çin'deki “tahminen 500.000 Uygur Müslümanı” nı dağıtmayı ve tutuklamayı planladıklarını belirtti.

Kamp ağı

Çin, kısa bir süre önce XUAR'daki yeniden eğitim kamplarını (biri küçük bir yabancı gazeteci grubu için, diğeri de Rusya, Endonezya, Kazakistan ve Tayland da dahil olmak üzere Batı dışındaki ülkelerden gelen diplomatlar için) iki ziyaret düzenledi. Yeniden eğitim kampı denilen tesislerdeki kötü muamele ve kötü koşullar hakkında yazılanları “kötü niyetli yalanlar” olarak tanımladığı hapishane gerçeğini örtbas etmek için düzenlenen kısıtlı gezi imkanları ile oynanan bir tiyatro.

Almanya merkezli Avrupa Kültür ve Teoloji Okulu'ndaki sosyal araştırma yöntemlerinde öğretim görevlisi olan Adrian Zenz, XUAR kamplarında 1,1 milyon insanın tutulduğunu veya tutuklandığını söyledi.

Kasım 2018’de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu’nda sekreter yardımcısı olan Scott Busby, Uygur ve diğerlerinin tutuklandıkları “En az 800.000 ve belki de birkaç milyona kadar” olduğunu söyledi.

Güvenilir raporlara dayanarak, ABD’nin iki taraflı Kongre-İcra Komisyonuna başkanlık eden ABD’li milletvekilleri Marco Rubio ve Chris Smith, geçtiğimiz günlerde XUAR’daki durumu “bugün dünyadaki bir azınlık nüfusunun en büyük kitlesel hapsedilmesi” olarak nitelendirdi.

Kaynak: RFA

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2019, 08:52