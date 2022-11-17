Çin ve Japon liderleri ilk kez yüz yüze görüştü

Devlet Başkanı Şi, görüşmede, Çin ve Japonya'nın Asya'nın ve dünyanın önemli ülkeleri olarak ortak çıkarlara ve işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, Pekin'in ilişkilere verdiği önemin değişmediğini ve değişmeyeceğini vurguladı.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda ilişkilerin büyük mesafe kat ettiğini, bölgede barışa ve refaha katkı sağladığını ifade eden Şi, yeni dönemde de ilişkileri uygun doğrultuda geliştirmeyi umduklarını belirtti.

Japon Başbakan Kişida da görüşmede ülkesinin hukuka dayalı uluslararası düzenin korunmasından yana olduğunu vurgulayarak, Japon hükümetinin, Çin'in Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde artan askeri nüfuzuna yönelik kaygılarını aktardığını ifade etti.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması gerektiğinin altını çizen Kişida, iki ülkenin güvenlik alanında iletişimin sürdürülmesinde fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Japonya ile Çin arasında "istikrarlı ve yapıcı" ikili ilişkiler çağrısı yaptığını belirten Kişida, Japon Dışişleri Bakanı'nın Çin'e ziyaretinin planlandığını kaydetti.

3 yıl sonra ilk

Görüşme, Japon Başbakan'ın, geçen yıl göreve gelmesinden bu yana Şi ile ilk buluşması oldu. Kişida, geçen hafta Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında Çinli mevkidaşı Li Kıçiang ile görüşmüştü.

APEC marjındaki yüz yüze görüşme ile Japon ve Çinli liderler, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu. Temmuzda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, en son Aralık 2019'daki Pekin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti ile Japonya, 1972'de "ebedi barış ve dostluk ilişkilerinin kurulmasına" ilişkin tebliğ imzalayarak diplomatik ilişkilerini başlatmıştı. İki ülke, bu yıl ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü kutluyor.

Çin-Japon ilişkileri, Doğu Çin Denizi'ndeki çatışan egemenlik talepleri ile II. Dünya Savaşı ve öncesiyle bağlantılı tarihsel sorunların sebep olduğu tartışmalar nedeniyle zaman zaman gerilimlere sahne oluyor.

Öte yandan, Çin ile ABD ve Batılı müttefikleri arasındaki artan jeopolitik rekabet, Tokyo'nun bu ülkelerle ekonomik, siyasi ve askeri bağları nedeniyle iki ülke arasındaki güveni olumsuz etkiliyor.

Japonya'nın Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a verdiği destek de ilişkilerde zaman zaman bir gerilim unsuru olarak öne çıkıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında Ada'ya yaptığı ziyaret sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzelerin Tayvan'ın doğusunda, Tokyo'nun Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği sulara düşmesi iki ülke arasında gerilimi yükseltmişti.