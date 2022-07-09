Çin, veri hesaplama hızıyla dünyada ikinci oldu

Çin'de veri yatırımları hız kazanıyor. Ülkedeki büyük ölçekli veri merkezi sayısı 450'yi aşarken Çin, veri hesaplama hızıyla dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Çin'de veri yatırımı artıyor. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre; 2021 yılı sonu itibarıyla ülkede kullanılan mega veya büyük ölçekli veri merkezi sayısı 450’yi geçti. Bu etkiyle Çin'in veri hesaplama gücünün yıllık ortalama artış hızı, son 5 yılda yüzde 30’u aştı.



Veri hesaplama merkezlerindeki sunucu sayısı 19 milyonu geçen Çin, veri hesaplama gücü açısından dünya ikincisi oldu.



Uzmanlar, gelişen bu veri gücü hızının, dijital ekonomiye de olumlu yansıyacağı kanısında.

Çin'de dijital ekonominin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki payı yüzde 21'den 40'lara yükseldi. Çin'in gelişen veri hesaplama hızının dijital ekonomiye de hız vereceği düşünülürken yurtiçi hasıladaki payının daha da artması bekleniyor.

BÖLGESEL EKONOMİYE KATKI

Ayrıca Çin, veri hesaplama merkezlerini ülkenin batı kısımlarına yönlendiriyor. Çin, bir yandan sektörün yeşil dostu ve düşük karbonlu gelişimine zemin hazırlamayı bir yandan da bölgesel ekonominin canlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.