Çin zulmünden kaçan Uygur Türkleri 10 yıldır Tayland'da gözaltında

Doğu Türkistan'ı terk edip Myanmar üzerinden Tayland'a sığınan onlarca Uygur şu anda bu ülkedeki gözaltı ve geri gönderme merkezlerinde tutuluyor.

AFP'nin haberine göre, 2013-2014 yılları arasında çok sayıda Uygur Türkü Tayland'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Uygur Türklerinin o zamandan bu yana gözaltında oldukları kaydediliyor.

Tayland'daki bir insan hakları örgütü, ülkede gözaltı merkezlerinde 52 Uygurun tutulduğunu ifade ediyor.

Gözaltında tutulan Uygurlar arasında hastaların, yaşlıların, çocukların bulunduğu belirtiliyor. Tayland'da gözaltındaki Uygurlardan bazılarının ailelerinin Türkiye'de yaşadığı aktarılıyor.

Çin yönetiminden kaçıp Tayland'a giriş yapan ve daha sonra Avusturya'ya ulaşan 35 yaşındaki Uygur Abdullah Sami, AFP'ye verdiği demeçte, Tayland'daki gözaltı merkezlerinde tutuklu bazı Uygurlarla iletişim halinde olduğunu belirtiyor ve şöyle ekliyor:

"Durum çok kötü, arkadaşlar çok kötü durumda. Çin'e geri gönderilme tehlikesiyle ve bunun gerçekleşmesi halinde zulümle karşı karşıya kalacakları korkusuyla yaşıyorlar."

Uygurların Çin'e geri iade edilme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtmeleri kabul edilebilir bir durum. Çünkü Tayland yönetimi, 2015 yılında 109 Uyguru Çin'e geri iade etmişti.

Tayland aynı yıl Türkiye vatandaşı 170 Uyguru ise Türkiye'ye gönderdi. Ancak Tayland'daki bazı Uygurların akıbetleri halen tehlike altında.

Ülkede gözaltı ve göçmen merkezlerinde tutulan 3 Uygur buradan kaçmayı başarmıştı ve bunlardan birinin halen dışarıda bir yerlerde olduğuna inanılıyor.

İnsan hakları örgütleri, Tayland'ın Uygurları 'güvenlik sorunu' olarak gördüğünü belirtiyor.