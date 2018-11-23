Çin’den kınama 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak Pakistan makamlarına ülkedeki Çin misyonlarının güvenliğini sağlanması noktasında gerekli önlemleri almaları çağrısı yaptı.

Karaçi'nin Clifton Block 4 bölgesinde üç saldırganın konsolosluğa giremediğini kaydeden Gıng, tüm personelin güvende olduğunu açıkaldı.

Gıng, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan Pakistanlı polislerin ailelerine başsağlığı dilerken, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da Çin tarafına söz konusu saldırı nedeniyle taziye dileklerini bildirdiğini söyledi.

Çin'in Karaçi Konsolosluğuna bugün düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda iki polis hayatını kaybetmişti.

Karaçi Emniyet Müdürü Amir Şaikh, kentin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, üç saldırganın silah ve bomba kullanarak konsolosluğa girmeye çalıştığını açıklamıştı.

Olayın konsolosluğun vize bölümü girişinde gerçekleştiğini söyleyen Şaikh, burada bulunanlar ve Çinli yetkililerin hızla bina içine alınarak kapıların kapatıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 11:58