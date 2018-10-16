Çin’den ölü generale ihraç kararı

Şinhua haber ajansına yansıyan olaya göre Pekin yönetimi hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski General Cang Yang’ı, Çin Komünist Partisinden (ÇKP) ihraç etti. Ayrıca Çin’in eski Genelkurmay Başkanı Fang Fınghui de aynı suçlamayla partiden ihraç edildi.

Partiden ihraç edilen eski General Cang’ın da intihar ederek soruşturmadan kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Diğer taraftan öldüğü halde Cang’ın bu davranışıyla parti ve orduya ciddi zarar verdiği ifade edilen haberde, Cang'ın ayrıca yasa dışı yollarla edindiği mal varlığına el konulacağı vurgulandı.

Fang'ın ise ÇKP'nin siyasi disiplin ve kurallarını ciddi şekilde ihlal etmek, rüşvet almak ve rüşvet vermek, kaynağı belirsiz mal varlığına sahip olmak gibi suçları işlediği açıklandı.

ÇKP'ye karşı sadık olmadığı ve hem partiye hem orduya ciddi zarar verdiği belirtilen eski Genelkurmay Başkanı Fang'ın dosyasının yargıya intikal edeceği bildirildi.

ÇKP'de parti içi en ağır ceza olan partiden ihraç, üyelerin 5 yıl boyunca partiye üye olmasını engelliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 16:39