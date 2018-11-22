Çin’den vatandaşlarına ‘sosyal puanlama' takibi

Çin’de vatandaşlar hükümetin koyduğu ‘sosyal puanlama’ sistemi nedeniyle takip altında yaşıyor. Bu nedenle uçaklara ve trenlere binemiyor. Çeşitli cihazlarla takip altına alınan vatandaşların davranış ve hareketleri gözlemleniyor.

2020 yılına kadar tamamen hayata geçecek olan sistemle güvenilmez olarak kabul edilen şahısların seyahat etmelerinin önüne geçilmiş olacak.

Oluşturulan sistem “güvenilirlik” için insanları ve örgütleri ödüllendirmek veya cezalandırmak için kullanılacağı öğrenildi.

Güvenilir kabul edilmeyenler için “her yer sınırlı ve hareket etmeleri zordur, böylece yasayı ihlal eden ve güvenini yitirenler ağır bir bedel ödeyecektir” denildi.

Hükümet tarafından yayınlanan habere göre, Global Times gazetesi, bu yıl Mayıs ayı itibariyle 11.14 milyon kişiyi uçuşlardan ve 4,25 milyon kişiyi de yüksek hızlı tren seferlerinden men edildi.

Çin hükümetinin vatandaşlarını her alanda sıkı takip altına aldığı ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 17:19