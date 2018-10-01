Çin’den vatandaşlarına puanlama sistemi

Pekin yönetimi, 1,43 milyarlık dev nüfusunun davranışlarını izleyerek, "sosyal güven" başlığı altında sıralayacak büyük bir puanlama sistemi inşa ediyor. Sistem, vatandaşlarının "kaç puanlık birey olduğunu" belirleyip, ödül ve ceza mekanizmasıyla toplumda güven oluşturmayı amaçlıyor.

Çin’in son uygulamasıyla ilgili halkta bazı soru işaretlerinin olduğu söyleniyor.

ÇİN POLİS DEVLETİ Mİ?

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi adını verdiği DoğuTürkistan'da, halkın kişisel bilgi ve hareketlilikleri ile ibadetlerini kontrol altına almak için ciddi bütçe ayırdığı ve yüksek teknoloji sayesinde tam teşekküllü gözetimin sağlandığı uygulamaları nedeniyle bir "polis devletine" dönüştüğü öne sürülmüştü.

SINIFLARDA DA İZLEME SİSTEMİ

Çin yönetimi, ülkenin doğusunda bulunan bir vilayette ‘akıllı göz’ olarak adlandırılan bir sistem kurmuştu. Sistemin, okulda bulunan çocukların dikkatini ölçmek amacıyla kurulduğunu belirtmişti.

Nüfus yoğunluğunun yaşandığı Çin’de henüz uygulanmaya başlanan projede kullanılan ekipmanların son teknoloji ürünü olduğu belirtilmiş, sistemin zamanla ülke genelinde yaygınlaşacağı ifade edilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

