Çin'in kendi Kırım'ı Hong Kong'ta şimdi ne olacak?

Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasına karşı yapılan protestolarda polisin verdiği bilgilere göre 180'den fazla insan gözaltına alındı. Çin, tartışmalı yasayı çarşamba günü kabul etmişti. Yasa Hong Kong'daki muhalefete karşı durması için resmi kurumlara geniş yetkiler tanıyor. Avrupa medyası Çin'in baskıcı politikasının sonuçlarını inceliyor ve bu tavrın bir karşılığı olması gerektiğini savunuyor.

Ölüm sessizliği

AB nihayet Çin'e hak ettiği cevabı vermeli, diyor Danimarka Berlingske gazetesi:

“Avrupalılar Çin'in gücünü şiddet kullanarak geçerli kılması karşısında sessizliklerini koruyor. ... Bunun da bedeli olacaktır: Çin'in askeri gövde gösterileri konusunda belli belirsiz bir sınır var ve bu da dünyanın bizim de bulunduğumuz kısmındaki barışı tehlikeye atıyor. ... Avrupalılar için ticaret, özgürlük, demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi ilkelerden daha önemli. Bu ilkeleri teminat altına alması gereken kurumlar dahi bu görevlerini yapamazken demokrasinin işinin zor olduğu aşikar. Danimarka ve diğer AB üyesi ülkelerin nihayet seslerini yükseltmesinin ve Çin'e karşı yaptırım uygulamasının zamanı geldi.”

Çin'in kendi Kırım'ı

Fin gazetesi Savon Sanomat, Çin ve Rusya'nın önemli konularda birbirine çok benzediğini yazıyor:

“Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ömür boyu iktidarda kalmayı garantiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de anayasa reformuyla aynısını yapmaya çalışıyor. ... Çin ve Rusya, bölgelerinin özerklik hakları konusunda da ortak görüşe sahip. En çarpıcı örnek olarak, Rusya'nın altı yıl önce Kırım'ı işgal ve ilhak etmesi verilebilir. ... Çin'in Kırım bölgesi ise Hong Kong. ... Hem Çin hem de Rusya, nüfuzlarını genişletmek için güçlü olanın hakkına dayanıyor. ... Dolayısıyla Batı'nın bu ikili karşısında güçlü bir karşı ağırlık oluşturması bir o kadar önem kazanıyor. ABD kendi dengesini yitirmiş olduğundan Avrupa'nın birliği, korona pandemisi sırasında da güçlendirilmeli.”

Pekin'in zayıf görünme lüksü yok

Rus gazetesi Ria Novosti, Çin'in dışarıdan uygulanan baskıya direnmesini doğru buluyor:

“Çin yönetimi bir seçimle karşı karşıya: Ya şantaja boyun eğecek ve güneyindeki ülke sınırları içinde gerçek bir ayrılıkçı bölgesi olacak ve bunun isteyen herkes tarafından kolayca suistimal edilebilmesini göze alacak. Ya da yaptırımlara göğüs gerecek, ama aynı zamanda Çin'in ulus duygusu açısından böylesine önemli, milli birliği muhafaza edecek. ... Buradaki açmaz, kısa vadeli ekonomik avantajların (ki sırf yaptırımların konmaması nedeniyle bile bu avantajlar görülecektir), Çin'in şu anda ve tam da Hong Kong'da hız kazanan parçalanma sürecini durdurmamakla yaşayacağı ekonomik zararın yanında solda sıfır kalacak olması.”

Hongkong için ağır darbe

Bir ekonomi merkezi olarak Hong Kong artık cazibesini yitiriyor, diyor İngiliz Financial Times:

“Hong Kong'un özgürlüklerinin altının oyulması, kimi ülke ve şirketlerin zihninde, Hong Kong ve Çin ile gelecekte nasıl ilişkileri olacağı konusunda ciddi soru işaretlerine neden oluyor. ... Hong Kong'da faaliyet gösteren yabancı şirketler, buradaki varlıklarını mutlaka gözden geçirecektir. Yabancı şirketler, sırf ticari sebeplerle bile olsa bu kentte ifade özgürlüğü ve hukuk devleti ilkesinin teminat altına alınmaması durumunda son derece dikkatli olmalı. Güvenlik yasası yabancı şirketlere, bundan sonra Hong Kong'da gerek işleri gerekse personellerinin tehlike altında olacağı sinyalini veriyor.”

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 16:29