Çocuk hastanesinde yangın: 4 bebek hayatını kaybetti

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan yaptığı açıklamada, Bhopal kentindeki Kamla Nehru Çocuk Hastanesi’nde yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, yenidoğan bakım ünitesinde bulunan 40 çocuktan 4’ünün yaşamını yitirdiğini, 36’sının kurtarıldığını aktardı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına elektrik aksamındaki bir kısa devrenin neden olabileceği belirtiliyor.