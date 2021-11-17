Cuma namazının kısıtlanmasına kınama

Pakistan, Hindistan’ın Haryana eyaletinde bazı yerlerde cuma namazına kısıtlama getirilmesini ve camilere saldırılmasını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yönetilen Haryana ve Uttar Pradeş eyaletlerinde aşırılıkçı Hindu milliyetçilerinin camilere zarar vermeleri ve Müslümanların ibadet yerlerine saldırmalarından derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Haryana'da bazı yerlerde cuma namazına kısıtlama getirilmesi ve camilere saldırılması kınandı.

Müslümanların kutsal yerlerine saygısızlık yapıldığı vurgulanan açıklamada, radikal Hindu grupların çok sayıda camiye inek dışkısı bıraktığı ve bunun "tiksindirici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Tripura eyaletinde Müslümanların ibadethaneleri, evleri ve iş yerlerine uluslararası endişelere rağmen saldırıların devam ettiğine dikkat çekilerek Maharaştra’da da benzer olayların yaşandığı anımsatıldı.

Öte yandan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma yapılan çağrıda Hindistan’da yükselen İslam karşıtlığının ve Müslümanlar başta olmak üzere azınlıklara yönelik şiddet eylemlerinin durdurulması için sorumlulukların yerine getirilmesi istendi.

Yaklaşık bir aydır başkent Yeni Delhi'ye komşu Haryana eyaletinde bağlı Gurugram bölgesinde Hindu milliyetçisi gruplar, hükümetin belirlediği noktalarda Müslümanların cuma namazı kılmasını engelleyeme çalışıyor.

Gurugram yönetimi, 2 Kasım’da yerel sakinlerin itirazı üzerine cuma namazı kılınması için izin verilen 37 noktadan 8’ini iptal etmişti.