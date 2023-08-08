D-8 toplantısından "turizm" çağrısı çıktı

Pakistan'da düzenlenen D-8 3. Turizm Bakanları toplantısında, üye ülkeler arasında turizmin teşvik edilmesi çağrısı yapıldı.

Pakistan ulusal basınındaki haberlere göre, Pencap eyaletine bağlı Murree şehrinin Bhurpan kasabasında, D-8 3. Turizm Bakanları toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir İmam'ın yanı sıra Türkiye, İran, Mısır, Endonezya, Bangladeş, Malezya ve Nijerya'dan bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde temsilciler katıldı.

Toplantıda, turizm işbirliğine ilişkin İslamabad Deklarasyonu kabul edildi ve D-8'e üye ülkeler arasında turizmin teşvik edilmesi çağrısı yapıldı.

Türkiye, D-8 çerçevesinde ortak projelere hazır

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, burada yaptığı açıklamada, dünyada ulusal düzeyde sürdürülebilir turizm programı başlatan ilk ülke olarak Türkiye'nin sürdürülebilir turizm alanındaki stratejik yol haritasına dikkati çekti.

Alparslan, başarının anahtarı olarak kamu ve özel sektör arasındaki yakın işbirliğinin gerekliliğine de değinerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve aralarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün de bulunduğu bağlı kuruluşların D-8 çerçevesinde ortak projelere hazır olduğunu ifade etti.

"Nihai hedef, dünya standartlarında turizm destinasyonları"

D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir İmam, turizmin D-8’in öncelikli alanlarından olduğuna işaret ederek, tüm D-8 ülkelerinde dünya standartlarında turizm destinasyonları kurulmasının nihai hedefleri olduğunu söyledi.

Pakistan Turizm Geliştirme Kurumu (PTDC) Başkanı ve Başbakan Şahbaz Şerif’in Turizm ve Spor Danışmanı Avn Çaudri, turizm sektörünün D-8 ülkelerinin sürdürülebilir kalkınması ve ekonomik büyümesindeki önemine değinerek, üye devletler arasında var olan turizm işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı İzzetullah Zergami de D-8 ülkeleri arasında seyahatin kolaylaştırılmasını teklif ederek, bunun turizm gelirlerini artıracağına işaret etti.