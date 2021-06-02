Daha önce hiç olmamıştı: Doğal koruma alanından ayrılan fil sürüsü şehre doğru ilerliyor
Çin’in güneybatısındaki doğal koruma alanından 500 kilometre uzaklaşan 15 filin Kunming kentine doğru yaklaştığı aktarıldı.
Asya 02.06.2021, 13:05
Xinhua ajansının haberine göre, fil sürüsünün, 7 milyon nüfuslu Kunming kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Yetkililer, fillerin yoğun nüfuslu kentlere girmesini engellemek için yolların kapatıldığını ve bariyerler kurulduğunu açıkladı.
Fillerin yolculuğunun insansız hava araçlarıyla takip edildiği belirtildi.
Sürünün doğal koruma alanından neden ayrılığı henüz bilinmiyor.
Yetkili Chen Mingyong, bu olayın, Çin’de fillerin en uzun mesafeli göçü olduğunu vurguladı.
AA
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü