Daha önce hiç olmamıştı: Doğal koruma alanından ayrılan fil sürüsü şehre doğru ilerliyor

Xinhua ajansının haberine göre, fil sürüsünün, 7 milyon nüfuslu Kunming kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Yetkililer, fillerin yoğun nüfuslu kentlere girmesini engellemek için yolların kapatıldığını ve bariyerler kurulduğunu açıkladı.

Fillerin yolculuğunun insansız hava araçlarıyla takip edildiği belirtildi.

Sürünün doğal koruma alanından neden ayrılığı henüz bilinmiyor.

Yetkili Chen Mingyong, bu olayın, Çin’de fillerin en uzun mesafeli göçü olduğunu vurguladı.

AA