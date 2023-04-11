Dalay Lama sapıklığı için özür diledi

"Dalay Lama" sıfatıyla Budistlerin ruhani liderliğini yapan ve Hindistan'da yaşayan Tenzin Gyatso, küçük bir çocuğa yaptığı sapkın hareketle gündemde.

"Dalay Lama" sıfatıyla Budistlerin ruhani liderliğini yapan Tenzin Gyatso, küçük bir çocuktan "dilini emmesini" istedi.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler tartışmalar yol açtı.

Görüntülerde Dalay Lama'nın küçük çocuğu ağzından öptükten sonra "dilini emmesini" istediği anlar yer alıyor.

Küçük çocuk ise bunu yapmayarak kendisini geri çekiyor.

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Dalay Lama'nın ofisi bir açıklama yayınlayarak özür diledi.

Açıklamada "Dalay Lama'nın sözlerinin incittiği kişilerden" özür dilendi.