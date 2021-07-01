Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Danış, Afganistan'da devam eden savaşın İslam dinine göre de meşru olmadığını söyledi.

Danış, başkent Kabil'de katıldığı bir törende, Taliban'ın ülkede devam ettirdiği savaşın İslam dinine göre haram olduğunu belirtti.

Taliban'ın insanların kanına susamış ve güç peşinde olan bir örgüt olduğunu ifade eden Danış, örgütün, din alimlerinin fetvalarına aldırış etmediğini ve şeriatın hükümlerine uymadığını kaydetti.

Danış, "Ülkede devam eden savaş İslam dinine göre de meşru değildir." dedi.

Afganistan'daki savaşa başka ülkelerin müdahalesi boyutunun da bulunduğunu dile getiren Danış, Taliban'ın nereden destek aldığının ve yaralı Taliban üyelerinin nerede tedavi edildiğinin artık açıkça bilindiğini vurguladı.

Danış, örgütün mevcut İslami bir hükümete karşı savaştığını ve bu savaşın hiçbir şekilde geçerliliğinin olmadığını aktardı.

Barış görüşmeleri

Taliban'ı barış görüşmelerini suistimal etmekle suçlayan Danış, "Taliban, ABD ile imzaladıkları barış anlaşmasına da uymuyor. Çünkü o anlaşmada şiddetin azaltılması konusunda Taliban'ın taahhüdü bulunuyor. Taliban ise taahhüdü yerine getirmeyerek şiddeti arttırdı." diye konuştu.

Danış, Taliban'ın barışçıl siyasi çözüme yaklaşmadığını ve asıl amacının güç kullanarak yönetimi ele geçirmek olduğunu aktardı.

Son 2 sene içerisinde hükümet olarak ne kadar barış için çaba gösterildiyse Taliban'ın da o kadar şiddeti arttırdığına vurgu yapan Danış, her türlü bahane ile müzakere masasını terk ettiğini söyledi.

Danış, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu savaş, tüm insani değerlere ve insan haklarına karşı bir savaştır. Taliban'ın düşüncesi asla değişmemiştir, çünkü demokrasi, insan hakları, kadın hakları, azınlık hakları, ifade özgürlüğü ve özgür medya kavramları Taliban tarafından şeriat ve dine aykırı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu savaşta her şeyden önce demokrasi ve insan hakları kavram ve değerleri tehlikededir. Böyle bir dönemde hep birlikte Taliban karşısında her açıdan mücadele etmemiz gerekir."

Ülkede şiddet olayları arttı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü, 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Taliban ise ülkenin yüzde 80'ini kontrol ettiğini savunuyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan yaklaşık 60 ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki mücadele sürüyor, 407 ilçenin 190 kadarında çatışmalar devam ediyor.