Darbe karşıtı silahlı grup: Son bir ayda 180 Myanmar askeri öldürüldü

Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Bağımsızlık Ordusu (KNLA), hazirandan bu yana Myanmar ordusundan en az 180 kişiyi öldürdüklerini öne sürdü.

KNLA'nın enformasyon biriminden yapılan açıklamada, Karen eyaleti genelinde 15 Haziran'dan bu yana Myanmar ordusu ile 29 çatışma yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, çatışmalarda Myanmar ordusundan en az 180 kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

Myanmar ordusu ise KNLA'nın iddialarına ilişkin açıklamada bulunmadı.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 931 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA