Darbenin üzerinden bir sene geçti

Myanmar’da 1 Şubat 2021 askeri darbesinin yıl dönümüne ülke genelinde yapılan sessiz grev damgasını vurdu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, ülkenin en büyük kentlerinden Yangon’da, sokakların boş olduğu görüldü.

Cunta karşıtlarının, evde kalma ve dükkanlarının kapılarını 10.00-16.00 arası açmayarak "sessiz grev" yapma çağrısına halkın büyük oranda katıldığı gözlemlenirken, ülkenin bazı bölgelerinde orduyla çatışmalar ve şiddet olayları yaşandı.

Grevin başlamasından önce erken saatlerde demokrasi yanlısı gösteriler yapıldı.

Yangon, Mandalay ve Sagaing kentlerinde geniş güvenlik önlemlerine rağmen aralarında Budist rahiplerin de bulunduğu gençler erken saatlerde ordu karşıtı pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak protestolar düzenledi.

Yangon’da dün direnişçilerin 6 bombalı saldırı düzenlediği ifade edildi.

Myanmar yönetimi, grev çağrısına uyarak dükkanlarını açmayan dükkan sahiplerini tutuklamak ve mal varlıklarına el koymakla tehdit etmişti.

Ulusal basın, iş yerlerini açmayacaklarını ilan eden çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Cunta, kent yönetimlerinden grevi önlemek için bisiklet yarışı gibi etkinlikler düzenlenmelerini istemiş, yönetim yanlısı gösteriler yapılmasını sağlamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu, ülkede darbeden bu yana 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binin üzerinde kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.