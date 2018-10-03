Deprem ve tsunaminin ardından şimdi de yanardağ patladı

Japonya merkezli Kyodo haber ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bulunan Soputan Yanardağı, yerel saatle 08.47'de patladı.

Yanardağdan püsküren kül ve dumanın dört kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı söyleniyor.

Patlamanın herhangi bir kayba yol açıp açmadığıyla ilgili bilgi olmadığı kaydediliyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 11:27