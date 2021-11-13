Devlet başkanının kızı başkan yardımcısı adayı

CNN'in haberine göre, hafta başında, yeniden Davao City belediye başkanlığı için adaylığını geri çeken ve partisi Hugpong Ng Pagbabago’dan istifa ederek Lakas-CMD koalisyonuna katılan Durterte-Carpio, 9 Mayıs 2022 seçimlerinde devlet başkan yardımcılığına aday oldu.

Duterte-Carpio gelecek yılki seçimlerde, Partido Federal ng Pilipinas partisinin Devlet Başkanı adayı “Bongbong” lakabıyla bilinen Ferdinand Marcos Jr ile yarışacak.

Ülkede devlet başkan yardımcılığına adaylığını açıklayanlar arasında Duterte-Carpio ile Senatör Christopher Lawrence "Bong" Go, Senatör Kiko Pangilinan, eski kongre üyesi Walden Bello ve Willie Ong’un yanı sıra Senato Başkanı Tito Sotto yer alıyor.

Öte yandan ülkenin boks yıldızı Senatör Manny Pacquiao, Manila Belediye Başkanı Isko Moreno, “Bongbong” lakabıyla bilinen Ferdinand Marcos Jr ve Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Leni Robredo, devlet başkanlığı için yarışacaklar arasında bulunuyor.

Filipinler’de devlet başkanı ve devlet başkan yardımcısı ayrı seçiliyor. Farklı partilerin devlet başkanı ve devlet başkan yardımcısı adayları ittifak kurabiliyor.

Filipinler'de 1972 yılında sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

Komünist güçlere karşı 21 Eylül 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos’un oğlu “Bongbong” 1991'de sürgünden döndükten bu yana kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimlerine aday olmuş ancak seçilememişti.

Filipinler Anayasasınca tekrar seçilmesi engellenen Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 2 Ekim’de, 2022 seçimlerinde partisi PDP-Laban’dan devlet başkan yardımcısı adayı olma planını geri çektiğini ve görev süresi bitince siyaseti bırakacağını duyurmuştu.