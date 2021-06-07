Dışişlerinden Pakistan'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Ghotki bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sindh eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtmişti.

Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıkmıştı.

AA