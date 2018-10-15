Diskalifiye edilen başörtülü sporcu Umre yolcusu

Asya 2018 Paralimpik Oyunları'nda Judo dalında mücadele etmek için başvurduğu organizasyon tarafından engellenen Endonezyalı sporcu 21 yaşındaki görme engelli Miftahul Jannah, Endonezya parlamentosundaki bir milletvekili tarafından umreye gönderiliyor.

Miftahul Jannah, umreye gönderilmesinin kendisi için büyük bir ödül olduğunu, altın madalya kazanmış gibi bir his verdiğini söyledi.

Miftahul Jannah, Endonezya'da düzenlenen 3. Asya Paralimpik Oyunları'ndan başörtüsü nedeniyle elenmişti. Görme engelli sporcu basına verdiği demeçte, kendisine haksızlık yapıldığını ifade etmiş, "Organizasyon başlamadan önce belirtilen kurallarda başörtüsü ile ilgili bir açıklama yer almazken, jüri dün toplanarak başörtüsüne yasak getiren kuralı uygulamaya koydu. Böyle bir kuralın bize haftalar öncesinden bildirilmesi gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olay, dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da halkın büyük tepkisini çekmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.





Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 11:05