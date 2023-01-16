Doğal gaz ve petrol ülkesi İran'da enerji krizi

İran'da başta Tahran olmak üzere birçok eyalette kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle zirveye ulaşan gaz ve elektrik tüketimi yeni kriz doğurdu. Tasarruf için eğitim çevrim içi yapılırken, kamu kurumlarındaki görevliler de uzaktan çalışacak.

İran'da başta başkent Tahran olmak üzere birçok eyalette etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, doğal gaz tüketimini de zirveye çıkardı. Tahran hükümeti, tasarrufa giderek eğitimin çevrim içi yapılmasına, kamu görevlilerinin de uzaktan çalışmasına karar verdi.

Tahran Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk havada "enerjide tasarruf" amacıyla bugün ve yarın tüm kademelerde eğitimin çevrim içi yapılacağı, resmi kurum ve kuruluş çalışanlarının da uzaktan çalışacağı belirtildi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanı Cevad Ovci de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla Tahran'daki okullar ile devlet dairelerinin kapatılmasının ülkedeki gaz tasarrufuna büyük ölçüde katkı sunduğunu ifade etti.

Tahran'da dün ve bugün gerçekleştirilen bu kararla, gaz tüketiminde yaklaşık 2,5 milyon metreküp tasarruf sağlandığını aktaran Ovci, "Son günlerde hava sıcaklığının görülmemiş bir şekilde düşmesiyle birlikte ülkede gaz tüketimi rekor kırdı, son günlerde günlük 700 milyon metreküp gaz tüketildi." ifadelerini kullandı. Ovci, ülkedeki ham doğal gaz üretiminin günlük 990 milyon metreküp olduğunu, rafineri çıkışının 848 milyon metreküp olduğunu kaydetti.

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Bu arada Tahran'ın yanı sıra Elborz, Merkezi, Semnan, Meşhed, Sistan ve Beluçistan, Batı Azerbaycan, Hemedan, Kum, İsfahan Doğu Azerbaycan, Kuzey Horasan, Zencan, Kirmanşah, Mazenderan ve Kürdistan eyaletlerinde de kamu kurum ve kuruluşları uzaktan çalışmaya geçerken eğitime çevrim içi devam edildi.

DEVLET DAİRELERİ TATİL EDİLDİ

Bazı eyaletlerde bu karar bir ya da 2 gün için verilirken kime eyaletlerde bu sürenin haftanın son günü olan perşembeye kadar devam edeceği belirtildi. Kimi eyaletlerde ise günlük çalışma saatleri 9.00 ila 13.00 olarak belirlendi. Dünyada doğal gaz rezerviyle bakımından ilk sıralarda yer alan İran'da konutlardaki ısı yalıtımı sorunu ve halkın kış aylarında yüksek seviyelerde tüketimi sebebiyle üretim iç piyasadaki tüketimine yetmiyor. Kış aylarında tüketimi azaltmak amacıyla birçok şehirde okullar ve resmi daireler tatil ediliyor.

Öte yandan, Başkent'te sabah etkili olmaya başlayan kar nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken görüş mesafesi bazı bölgelerde 100 metrenin altına düştü. Kısa sürede şehri beyaza bürüyen kara en çok çocuklar sevindi. Park ve bahçelere çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi.