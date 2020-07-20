Doğu Türkistan'ın başkentinde salgın tebdirleri arttırıldı

Doğu Türkistan (Sincan Uygur özerk bölgesi)'ın başkenti Urumçi, Pazartesi günü, kitlesel koronavirüs taraması başlattı ve 18 Temmuz Cumartesi günü 30 vakaya çıkan yeni bir salgına yanıt olarak sakinlerinin hareketini kısıtladı

Şehir, Cumartesi günü 16 vakaya 13 yeni vaka ekledi. Yerel sağlık yetkililerine göre, ilk hasta yaklaşık beş ay boyunca Sincan'da yeni bir yerel enfeksiyon bildirilmedikten sonra Çarşamba günü virüs kontrolünde pozitif test sonucu elde etti.

Ulusal Sağlık Komisyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, ülke çapında teyit edilmiş diğer üç vakanın yurtdışından geldiğini ve Cumartesi günü toplam 42 asemptomatik vakanın rapor edildiğini söyledi.

Pazartesi günü Urumçi'de 13 vaka daha oldu.

İthal edilen vakalardan biri ve asemptomatik taşıyıcıların sekizi China Petrochemical Corp veya ülkenin en büyük arıtıcı ve petrokimya üreticisi Sinopec çalışanlarıdır. Kuveyt'ten Shandong eyaleti Qingdao'ya Cuma günü charter uçuşuyla geldiler.

Qingdao sağlık komisyonuna göre, aynı uçakta seyahat eden toplam 350 yolcu tespit edildi ve tıbbi gözlem için izole edildi.

Urumçi'de yeni salgının bir grup faaliyet grubu ile ilişkili olduğunu ve hafta sonu kentin hastalık kontrol ve önleme merkezinin başkanı Rui Baoling'in nispeten hızlı bir hızla geliştiğini söyledi.

Rui'ye göre, Cumartesi günü teyit edilen 30 hastanın çoğunda hafif veya orta şiddette vakalar vardı ve toplam 41 asemptomatik hasta ile 2.705 yakın temas tıbbi gözlem için izole edildi.

Tianshan bölgesinde yeni teyit edilen ve asemptomatik vakaların çoğunun tespit edildiğini ve hepsinin zaten karantina altına alındığını, bu yüzden paniğe gerek olmadığını söyledi.

Urumqi sağlık komisyonu başkanı Zhang Wei, şehrin yeni vakalar bildiren mahallelerde ve yakın temaslar veya ateşli sakinler arasında başlayarak şehir genelinde ücretsiz bir test kampanyası yürüttüğünü ve yavaş yavaş tüm şehre yayılacağını söyledi.

Testleri yirmi beş sertifikalı test kuruluşu ve 1.600'den fazla sağlık çalışanı gerçekleştirecek.

Cumartesi günü, Ulusal Sağlık Komisyonu, Urumçi'deki test kapasitesini artırmak için il düzeyinde 10 bölgeden 200 sağlık çalışanından oluşan 10 ekip kurdu.

Bu, Hubei eyaleti Wuhan'dan, hastalığın damgalandığı Çin'in en çok etkilenen bölgesi olan 21 kişilik bir sağlık ekibini de içeriyor. Ekip ayrıca Urumçi'ye 100'den fazla test ekipmanı ve tıbbi malzeme gönderdi.

Zhang, Pazar günü sabah saat 8'den itibaren karantinaya alınan tüm sakinlerin test aldığını da sözlerine ekledi.

Yerel hükümete göre, virüsün alevlenmesini keşfettikten sonra Urumçi, yakın temasların izlenmesi, toplu toplantıların durdurulması, toplu taşıma araçlarının azaltılması ve şehir içi ve şehir dışı uçuşların azaltılması için hızlı harekete geçti.

Yerleşim topluluklarına erişim kesinlikle sınırlandırılmıştır ve yerel sakinlerden, önemli nedenler olmadıkça şehri terk etmemeleri istenmektedir ve ayrılmadan önce testlerden geçmeleri gerekmektedir.

Pekin tedbirleri gevşetti

Pekin belediye hükümeti Pazar günü yaptığı açıklamada, şehirdeki acil müdahale seviyesinin üst üste 13 gün boyunca yeni bir enfeksiyon olmadığını bildirdikten sonra Pazartesi gününden itibaren üçüncü seviyeye düşürüleceğini duyurdu.

Sermaye, büyük bir toptan gıda pazarına bağlı yeni bir salgının tespit edilmesinin ardından 16 Haziran'da dört katmanlı bir sistemde ikinci tepki seviyesini aktive etti. Salgın sırasında toplam 335 doğrulanmış vaka bildirilmiştir.

Şehir hükümetinin genel sekreter yardımcısı Chen Bei, bir basın toplantısında Pekin'de yüksek riskli bir alan olmadığını ve yalnızca orta riskli bir alan olmadığını söyledi. "Salgın durum istikrarlı ve kontrol edilebilir ve yanıt seviyelerini düşürmek için gereksinimleri karşıladı" dedi.

Chen, şehirdeki parklar, turistik yerler ve spor mekanları gibi kamu tesislerinin günlük ziyaretçi kapasitesinin yüzde 50'sinde yeniden açılabileceğini söyledi.

Kaynak: thestar.com