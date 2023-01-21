Doğu Türkistan'ın enerji yatakları sömürülüyor

Zengin enerji kaynaklarıyla Doğu Türkistan; Çin’in enerji üretiminde önemli yet tutuyor. Çin verilerine göre, bölgedeki petrol rezervleri, Çin’in toplam petrol rezervlerinin %30’unu, doğal gaz rezervleri %34’ünü, kömür ise %40’ını oluşturuyor.

Doğu Türkistan, geniş çölleri, dağları ve çayırları ile Çin toprak büyüklüğünün neredeyse beşte birini oluşturuyor. Doğu Türkistan aynı zamanda doğal kaynaklar açısından çok zengin bir bölge ve Çin’in petrol, doğal gaz ve kömür alanlarının çoğuna ev sahipliği yapıyor ve ayrıca bölgeden, pamuk, buğday, mısır ve pirinç gibi önemli tahıl ürünleri çıkıyor.

Doğu Türkistan, Çin’in son zamanlarda bölgenin asıl sakinleri olan Uygur Türklerine yönelik uyguladığı toplama kamplarına kapatma, zorla çalıştırma, kardeş aile projesi ve diğer insan hakları ihlalleri ve soykırım uygulamalarıyla uluslararası tartışmalara konu oldu.

Bu nedenlerden dolayı Batılı hükumetler, bölgeyle ilgili bir sürü yasaklar ve yaptırımlar getirdi. Fakat, tartışmalara ve yaptırımlara rağmen, önemli bir itici gücü enerji endüstrisi olan Doğu Türkistan’daki Çin ekonomisi, geçen yıl etkileyici bir büyüme kaydetti.

Bölgedeki petrol ve doğal gaz kaynakları, genelde Cungar Havzası, Tarım Havzası ve Turfan-Kumul Havzası olarak üç büyük havzada bulunuyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA PETROL NE ZAMAN ÇIKARILMAYA BAŞLADI

Cungar havzasında bulunan Karamay Petrol Sahası, Doğu Türkistan’da keşfedilen ilk büyük petrol sahasıdır. 29 Ekim 1955’te keşfedilir. 1960 yılında Karamay Petrol Sahası 1.64 milyon ton ham petrol üreterek Çin’in petrolünün %40’ını oluşturdu.

Günümüzdeki Karamay şehri de petrolün keşfinden sonra kuruldu ve şu an Doğu Türkistan’ın kalabalık ve en zengin şehirlerinden biri.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ENERJİ KAYNAKLARINDAN KİM YARARLANIYOR?

Doğu Türkistan’da petrol ve doğal gaz, China National Petroleum Corporation (CNPC) ve Sinopec gibi Devlete ait olan enerji şirketleri tarafından üretiliyor ve satılıyor.

Sinopec ve CNPC; Hong Kong, Şanghay, New York ve Londura borsalarında işlem gören, gelir açısından dünyanın en büyük petrol şirketleri arasında yer alıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ENERJİ REZERVLERİ

Uygur Özerk Bölgesi Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun yayımladığı verilere göre, Doğu Türkistan’daki petrol rezervleri yaklaşık 23 milyar ton ile Çin’in toplam petrol rezervlerinin %30’unu oluşturuyor.

Bölgedeki doğalgaz rezervleri de yaklaşık 16 trilyon metreküp ile Çin’in toplam doğalgaz rezervlerinin %34’üne karşılık geliyor.

Bölgedeki kömür rezervleri ise yaklaşık 2,19 trilyon ton ile Çin’in toplam kömür rezervlerinin %40’ını oluşturuyor.

ENERJİ ARAMA KEŞİF ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Son yıllarda Çin, Doğu Türkistan’da enerji arama ve üretim faaliyetlerini artırdı. Bunun sonucu olarak 2017’de Manas Tuz Gölü’nde 1 milyon ve Cimsar ilçesinde 1 milyar ton petrol rezervi bulundu, 2020’de Cungar havzasında yaklaşık 100 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu; Tarım havzasında da 200 milyon tonu aşan petrol rezervi daha tespit edildi…

DOĞU TÜRKİSTAN’DA YILLIK ENERJİ ÜRETİMİ

2020 yılına ait verilere göre, Tarım havzasındaki yıllık petrol üretimi 6 milyon tona, doğalgaz üretimi ise 30,16 milyar metreküpe ulaştı.

Cungar havzasındaki yıllık petrol üretimi 13,2 milyon tonu, doğalgaz üretiminin ise 18 milyon metreküpü buldu.

Turfan- Kumul petrol sahasında petrol üretimi 1,5 milyon tonu ve doğalgaz üretimi ise 300 milyon metreküpü aştı.

Kuzey batı petrol sahasında petrol üretimi 6,7 milyon tona, doğal gaz üretimi 1,91 milyar metreküpe ulaştı.

2021 yılına ait verilere göre ise Doğu Türkistan’da 29.9 milyon ton petrol, 38.759 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleşti.

Kaynak: UygurHaber.com