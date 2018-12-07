Doğu Türkistanlı alim için gıyabi cenaze namazı

Doğu Türkistan uyruklu çok sayıda kişi, cuma namazı sonrası Küçükçekmece'deki Gültepe Fatih Camisi avlusunda toplandı. Ellerinde Doğu Türkistan bayrakları olan kalabalık, bir süre tekbir getirdi.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, geçen yıl vefat eden ancak öldüğü birkaç gün önce öğrenilen Abdulveli'nin gıyabi cenaze namazı öncesinde yaptığı açıklamada, Abdulveli için derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Oğuzhan, "Doğu Türkistan'da her gün birinin vefat ettiğini, şehit edildiğini duyuyoruz. Teselli ve dualarla yetinebiliyoruz, başka bir şey yapamıyoruz. Her gün yıldızlarımızın kaymasına tahammül edemiyoruz. Yüreklerimiz kan ağlıyor. Derin kaygı ve yas içindeyiz." ifadesini kullandı.

Doğu Türkistan'da uzun süredir Çin esareti altında olan çok sayıda yurttaşın olduğunu belirten Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Biz bugün aslında burada insanlığın, İslam dünyasının cenazesini kılıyoruz. Çünkü bu insanlar birbirlerine sahip çıkamıyor, ruhları ölmüş. Bütün dünya, birkaç gün sonra Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayacak, bununla ilgili programlar yapılacak, kürsülerde konuşulacak. Ancak biliyoruz ki, Doğu Türkistan'da 70 senedir Çin esareti altında inleyen, asimile edilen, soykırıma tabi tutulan milyonlarca insanımız var."

Konuşmanın ardından, Abdulveli için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Uluslararası Af Örgütü, 2014 yılının Nisan ayını Doğu Türkistanlı alim ve siyasi mahkum Abdukkerim Abdulveli ayı ilan etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 16:08