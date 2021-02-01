DSÖ Vuhan'da incelemelerde bulundu

Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere bir süredir Çin’de bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları incelemelerini sürdürüyor. DSÖ ekibi, virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Vuhan’daki Huanan Balık Pazarı’nda incelemelerde bulundu.

Ekibin pazar yerine girişinde geniş güvenlik önlemleri alındı, gazetecilerden soru kabul edilmedi. Çinli bekçilerin, uzman ekip için balık pazarının kilitli kapılarını açtığı, ekibin otomobillerle içeri girmesinin hemen ardından da yeniden kapattığı bildirildi.

Virüsün ilk görüldüğü yer olan Huanan pazarı, geçen yıl ocak ayında mühürlenmişti. Vuhan’a 14 Ocak’ta özel uçakla ulaşan DSÖ uzmanları, 14 günlük karantinanın ardından incelemelere başlamış, öncelikle ilk Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etmişti.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 08:16