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Düğün konvoyundaki otomobil nehre düştü, damatla birlikte 9 kişi öldü

Hindistan'ın Racastan eyaletinde düğün konvoyundaki bir otomobilin Chambal Nehri'ne düşmesi nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Asya 20.02.2022, 17:04
Düğün konvoyundaki otomobil nehre düştü, damatla birlikte 9 kişi öldü

Hindustan Times'ın haberine göre, Chauth Mata Mandir kasabasından, Madhya Pradesh eyaletindeki Ujjain bölgesine giden düğün konvoyundaki bir otomobil nehre düştü.

Polis yetkilileri, kazada damat da dahil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazanın üzücü olduğunu belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

#hindistan #düğün
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