Düğün salonunda yangın, onlarca ölü ve yaralı var

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı. 100 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre yangında ilk belirlemelere göre 100 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı. İlerleyen saatlerde yangının boyutunun daha da büyük olduğu ortaya çıktı. Yaralı sayısının 500 olduğu belirtildi.

Rudaw'ın haberine göre yangın Musul’un Hıristiyanların yoğunlukta yaşadığı Hemdaniye (Karakuş) kazasında çıktı.

Musul Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ahmed Hamdani, yangın nedeniyle şu ana kadar en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini, 150 kişinin de yaralandığını açıkladı.

YANGININ NEDENİ HAVAİ FİŞEKLER

Ninova Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Sadi Hamad, düğün salonunda en az 800 kişinin bulunduğunu söyledi.

Sözcü Hamad, yangının havai fişekler nedeniyle çıktığını, önce salonun çatısının alev aldığını, sonra yaşanan izdiham nedeniyle insanların içeride sıkışıp kaldığını aktardı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken Musul Sağlık Müdürlüğü Basın Sözcüsü Dr. Beşar Cadir de kentteki tüm hastanelerde yaralıları karşılamak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzenci, Hemdaniye’ye çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans gönderildiğini açıkladı.