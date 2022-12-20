Dünya Bankası Pakistan'a 1,69 milyar dolar sel desteği verecek

Ulusal basındaki haberlere göre, Dünya Bankası’nın destek sağlayacağı projeler arasında rehabilitasyon, yeni evlerin inşa edilmesi, üretimin restorasyonu, anne ve çocuklara yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar yer alıyor.

Dünya Bankası Pakistan Ülke Direktörü Najy Benhassine, Sind eyaletinin bu yıl yaşanan sellerden en ağır şekilde etkilendiğini ifade ederek, finansal desteğin Pakistan’ın selle mücadele çabalarını güçlendirmesi, kurumların ve yönetim yapılarının reform edilmesi için fırsat sunduğunu vurguladı.

Asya Kalkınma Bankası (ADB), 12 Aralık'ta, selzedelerin rehabilitasyonu ve yeniden inşa çalışmalarına destek olmak için Pakistan’a 554 milyon dolarlık finans paketini onaylamıştı.

Pakistan’da haziran-ekim döneminde etkili olan seller sebebiyle yaklaşık bin 740 kişi hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Afetin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu aktarılmıştı.