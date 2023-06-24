Dünya, Rusya'daki isyan için ne dedi?

Wagner tarafından başlatılan Rusya'daki isyan dünyanın dört bir yanından yakından takip ediliyor.

Başta Avrupa Birliği ve ABD'den konuya dair gelen ilk yorumlar temkinli oldu.

İşte dünya genelinden Rusya'daki Wagner isyanına ilk yorumlar:

Beyaz Saray: Gelişmeleri takip ediyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından ABD'den "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." açıklaması geldi.

CNN'nin haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hodge, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Rusya'daki gelişmeleri G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le görüştüğünü bildirdi.

Blinken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

ABD'nin Rusya'daki gelişmeler bağlamında "müttefikler ve ortaklarıyla yakın koordinasyon" içinde olacağını belirten Blinken, G7 dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le görüşme yaptığını ifade etti.

AB: Wagner'in isyanı Rusya'nın iç meselesidir

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'da Wagner Grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları yakından izlediğini belirterek bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.

Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'da gelişen durumu yakından izlediğini bildirdi.

Avrupalı liderler ve G7 ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirten Michel, "Bu, açıkça Rusya'nın iç meselesidir." değerlendirmesini yaptı.

Michel, "Ukrayna'ya ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e desteğimiz sarsılmaz." ifadesini kullandı.

Almanya: Uluslararası ortaklarımızla yakın temas halindeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları dikkatle takip ettiklerini bildirdi.

Baerbock, Rusya'daki gelişmelere ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Dün akşamdan bu yana Rusya'daki gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde izliyoruz ve uluslararası ortaklarımızla yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Baerbock, ayrıca Rusya'daki Alman vatandaşlarından Bakanlığın seyahat ve güvenlik uyarılarına uymalarını istedi.

Öte yandan Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberde, Başbakan Olaf Scholz'un, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili gelişmelere ilişkin sürekli bilgi aldığı ifade edildi.

Sözcünün Rusya'daki durumun "oldukça dinamik olduğunu" belirttiği, bundan dolayı durumun takip edildiğini ve yakın müttefiklerle koordinasyon halinde olunduğunu söylediği aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Rusya'daki durumu yakından izlediği bildirildi.

Fransız BFMTV kanalının Elysee Sarayı'na dayandırdığı habere göre Macron, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor.

Macron, "Ukrayna'yı desteklemeye odaklandığını" belirtti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Kremlin ne ekerse onu biçiyor

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO'nun Vilnius'taki zirvesinde yeni koşullar değerlendirilecektir. Karmaşık güvenlik durumu ek tedbirler alınmasını gerektiriyor. Her türlü senaryoya hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Nauseda, paylaşımında "Kremlin ne ekerse onu biçiyor. Ukrayna'ya yönelik tüm şiddet geri tepti." ifadelerine yer verdi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de Twitter'daki paylaşımında, "Litvanya'ya yönelik doğrudan bir tehdit görmememize rağmen durumu yakından takip ediyor ve sınırlardaki durumu izliyoruz. Müttefiklerimizle koordinasyon halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Rusya'daki olaylar sebebiyle Rus vatandaşlarına insani veya diğer nedenlerle herhangi bir vize verilmeyeceğini belirtti.

Rinkevics, "19 Eylül 2022'den bu yana Rus vatandaşlarına uygulanan sınır geçiş kısıtlamalarını değiştirmeyeceğiz. Estonya ve Litvanya ile ortak sınır gözetimini yakından koordine edecek ve gerektiğinde ilave ortak kararlar alacağız." mesajını paylaştı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da son mesajında, "Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile Rusya'daki durum hakkında telefon görüşmeleri yaptım. Yakın işbirliği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Polonya ve Letonya: Rusya'da yaşananları izliyoruz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'da yaşanan son gelişmeleri Başbakan Mateusz Morawiecki ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Doğu sınırımızın ötesindeki olayların seyri sürekli olarak izlenmektedir." ifadesini kullandı.

Duda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumla ilgili müttefik ülkelerle de istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de "Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve ilgili makamlar şu anda durumu ve ihtiyaç duyulan ek güvenlik önlemlerini değerlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rinkevics, Twitter hesabındaki paylaşımda, "Rusya'da yaşanan son olaylar ışığında Letonya vatandaşlarına Rusya ve Belarus'u ziyaret etmemeleri ve orada bulunanlara da mümkün olan en kısa sürede bu ülkeleri terk etmeleri çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, Rusya'da yaşananların "ülkenin iç meselesi" olduğunu belirtti

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının "Rusya'nın iç meselesi" olduğunu söyledi.

Niinistö, Finlandiya haber ajansı STT'te yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumun net olmadığını ve doğrulanmamış pek çok bilginin dolaşımda bulunduğunu ifade etti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının "Rusya'nın iç meselesi" olduğunu belirten Niinistö, "Rusya'daki gelişmeler hem Finlandiya'da hem de başka yerlerde yakından takip edilmektedir. Başkan (Vladimir) Putin'in konuşması durumun ciddiyetini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da Twitter'daki paylaşımında, "Rusya'daki gelişmeleri yetkililerle birlikte yakından takip ediyoruz. Durum ciddi ve teyit edilmemiş pek çok bilgi var. Silahlı kuvvetler arasında derin çatışmalar var." ifadelerini kullandı.

İtalya ve Estonya: Bilgi alışverişi yapıyoruz

İtalya ve Estonya, Rusya'da Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları dikkatle ve yakından takip ettiklerini bildirdi.

İtalya Başbakanlığından Rusya'da Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Rusya'da yaşanan ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın Rusya Federasyonu içinde de istikrarsızlığa yol açtığını gösteren olayları dikkatle takip ediyor." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak Moskova'daki İtalyan Büyükelçiliğiyle yakın temas halinde olduklarını, dikkatli olmalarını tavsiye ettikleri Moskova'daki vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir problem yaşanmadığını bildirdi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki durumu yakından takip ettiklerini ve müttefiklerle bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kallas, "Ülkemize yönelik doğrudan bir tehdit olmadığından eminim. Sınır güvenliğimiz güçlendirilmiştir. Halkımıza da Rusya'nın herhangi bir bölgesine seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da "Rusya'daki durumu yakından takip ediyoruz ve müttefiklerimizle yakın temas halindeyiz. Vatandaşlarımızdan Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.